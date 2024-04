Die Geschichte zweier Vollblüter

Text: Jason Barlow



Die diesjährigen Finali Mondiali in Mugello in den Hügeln der Toskana haben alle Erwartungen übertroffen. Allein in der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli wurden rekordverdächtige 105 Nennungen verzeichnet, und das Rennen war aufregend.

Dasselbe gilt für den Anblick eines F60 F1-Wagens mit Giancarlo Fisichella am Steuer und zwei SF70-H, die von Antonio Fuoco und Antonio Giovinazzi gefahren wurden. Ihre Le Mans-Kollegen James Calado, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen und Miguel Molina begeisterten das Publikum mit Fahrerwechseln und simulierten Boxenstopps in ihren in Le Mans siegreichen 499P.