Sound und Stil

Für alle Ferraristi, die sowohl in ihrem Zuhause als auch in ihrer Garage die unverzichtbare Eleganz eines Cavallino Rampante suchen, hat der dänische Audio-Pionier Bang & Olufsen in Zusammenarbeit mit Ferrari die perfekte Lösung entwickelt. Für ihre zweite Special Edition Ferrari Collection haben Bang & Olufsen den Lautsprecher Beolab 50, die Beosound Theatre Soundbar und das Beovision Theatre TV-System mit einer beeindruckenden neuen Designsprache überarbeitet, die das anthrazitfarbene Grigio Corsa von Ferrari integriert und gleichzeitig eine auffällige ‚Motorsport‘-Rot-Nuance von Ferrari hinzufügt. Darüber hinaus sind die Produkte Beolab 50 und Beosound Theatre mit perlgestrahlten Lamellen – oder Membranen – ausgestattet, die an die seitlichen Lüftungsschlitze der Ferrari-Fahrzeuge erinnern. Eine sehr stilvolle Premiere für Bang & Olufsen.