Schallgeschwindigkeit

„Ausgehend von Ferraris charakteristischem Rot haben wir verschiedene Farbtöne aus der Farbpalette für Ferrari-Autos erkundet und in Betracht gezogen“, so Poulsen weiter. „Wir haben uns schließlich für ein modernes, reifes Rot mit Kirsch-Nuancen entschieden. Gepaart mit einem zeitlosen Schwarz und durch doppeltes Eloxieren auf das Aluminium aufgetragen, vereint die Farbe unsere beiden Marken perfekt in einer einzigartigen unkonventionellen Optik. Das brüllende Rot bleibt nicht unbemerkt. Die Tiefe des Schwarz zieht den Betrachter in seinen Bann und offenbart höchste Handwerkskunst.“

Bang & Olufsen war vor fast 70 Jahren der erste Pionier im Bereich Design mit Aluminium. 1955, als in der Branche zumeist Schwermetalle wie Cadmium, Chrom und Nickel in Audioprodukten verwendet wurden, waren die Ingenieure von B&O von den Möglichkeiten eines Materials fasziniert, das von der Automobil- und Luftfahrtindustrie genutzt wurde. Ein Material, das stark, flexibel, flach und korrosionsbeständig war. Zu dieser Zeit arbeitete Ferrari mit dem ‚Maestro des Aluminiums‘, Sergio Scaglietti, zusammen, um Straßen- und Renn-Ferraris in wunderschöne, leichte Karosserien zu kleiden.