Ein sehnlichst erwarteter Test

Das erste Auto mit Sechszylindermotor in der Geschichte der Markenpokal-Rennserie ging also auf einigen der anspruchsvollsten und berühmtesten Rennstrecken an den Start, wie es bei der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Tradition ist. Seine ausgefeilte Aerodynamik wurde in den "Arrabbiata"-Kurven von Mugello, den Bodenwellen von Portimão, der "Schlangen"-Sektion am COTA und der "Korkenzieherkurve" in Laguna Seca zur Schau gestellt, um nur einige der Schauplätze der beiden Serien zu nennen. Auch hier bestand der Wagen den Test mit Bravour und fuhr um mehrere Sekunden schnellere Rundenzeiten als der 488 Challenge Evo.

Es gab jedoch noch eine weitere Strecke, auf der der 296 Challenge eine ebenso schwierige und anspruchsvolle Prüfung zu bestehen hatte: jene der internationalen Presse. In der multifunktionalen Anlage von Monteblanco wurden fünf Autos in den Farben der internationalen und regionalen Serien der Meisterschaft von einer ausgewählten Gruppe von Fachjournalisten aus der ganzen Welt an ihre Grenzen gebracht, darunter auch Vertreter aus Australien, wo die Australasia-Serie 2025 ihr Debüt feiern wird.