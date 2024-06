Liebe auf der ersten Runde

Die Fahrer der beiden nationalen Serien, Japan und Großbritannien, müssen sich bis zum nächsten Jahr gedulden, um an der 296 Challenge teilzunehmen. In der Zwischenzeit aber hatten sie die Gelegenheit, Einblicke und Kommentare von denjenigen zu erhalten, die an den Eröffnungsrunden der Saison auf dem Circuit of the Americas und in Mugello teilgenommen haben. Das Feedback ist eindeutig: Mit dem 296 Challenge ist es Liebe auf den ersten Blick – und mehr.

Die Fahrer haben den Leistungssprung gegenüber dem Vorgängermodell klar erkannt, was sich sowohl in der Spitzenleistung (mit durchschnittlich um zwei Sekunden schnelleren Rundenzeiten in Mugello als mit dem 488 Challenge Evo) als auch in der Beständigkeit und Dauerhaftigkeit zeigt.