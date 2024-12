Ein Schrein für Ferrari

Am ersten Tag besuchte die Tour in Kyoto einen Teedosen-Hersteller, der seit 150 Jahren im Geschäft ist, und lernte mehr über die Praxis, Produkte mit Blick auf die Benutzerperspektive zu herzustellen. Sie sind zwar in der Lage, Teedosen zu reparieren, die vor über 100 Jahren verkauft wurden, fertigen aber auch neue Produkte wie Dosen für Kaffeebohnen.

In Kanazawa besichtigte die Tour ein Herrenhaus und einen Garten mit über 150-jähriger Geschichte, das heute als Ryokan (traditionelles japanisches Hotel) genutzt wird, in dem Mahlzeiten serviert werden. Hier lernten die Besucher die nachhaltige Weisheit und den Einfallsreichtum kennen, historisches Erbe nicht nur zu bewahren und im ursprünglichen Zustand zu erhalten, sondern es lebendig und aktuell zu gestalten.

Tag 2: Shirakawa-go, ein Dorf, das zum Weltkulturerbe zählt, war voller Touristen aus aller Welt und bot Ausblicke auf ‚Satoyama‘-Landschaften, die als typisch japanisch gelten.

Nach der Weiterfahrt zur Burg Matsumoto, einem Nationalschatz mit über vier Jahrhunderten Geschichte, gelangte die Tour zum Tobira Onsen im Yatsugatake Nationalpark. Das ist einer von verschiedenen Orten im ganzen Land, die mit ‚Ama-no-Iwato‘ in Verbindung gebracht werden, der Legende, die angeblich die Geschichte der Ursprünge Japans erzählt.