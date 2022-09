Jetzt ist die Antwort hier, in all seiner Pracht mit Allradantrieb und Frontmotor, mit mehr Leistung als jedes andere Auto im Crossover-Segment. Der Ferrari Purosangue wurde so aerodynamisch wie möglich gestaltet und verfügt über eine Reihe von Innovationen: von den neuesten Fahrdynamikregelungssystemen bis hin zur Weltpremiere der aktiven Ferrari-Federungstechnologie mit dem True Active Spool Valve (TASV)-System von Multimatic.





Ein besonders auffälliges Designmerkmal sind die hinten angeschlagenen Beifahrertüren, die so gestaltet sind, dass man so einfach wie möglich in das Auto ein- und aussteigen kann, ohne das Fahrzeug höher gestalten zu müssen. Außerdem finden Kunden am Ferrari Purosangue den größten Kofferraum aller Zeiten bei einem Ferrari, beheizte Vorder- und Rücksitze sowie ein High-End-Audiosystem von Burmester als Standardausrüstung.