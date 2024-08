Die Plakette als Kunstwerk

Nehmen wir zum Beispiel das handbemalte Kotflügel-Emblem der Scuderia Ferrari (oder scudetto aerografato, wie man in Maranello sagt). Es ist als Option für alle Ferrari-Modelle erhältlich und steht seit kurzem auch den Kunden des Ferrari Purosangue zur Verfügung. Jedes Kotflügel-Emblem – es gibt zwei pro Auto: eines auf jeder Seite, zwischen dem vorderen Kotflügel und dem Rad – wird manuell von hochqualifizierten und geschulten Handwerkern der Lackierabteilung in Maranello angebracht.

„Die einfachste Lösung wäre die Verwendung von Aufklebern mit einer Schicht Klarlack gewesen, um sie an Ort und Stelle zu halten und vor Wind und Wetter zu schützen“, bemerkt Stefano Del Puglia, Head of Painting in Maranello. „Aber Ferrari ist nicht gerade dafür bekannt, den einfachen Ausweg zu suchen.“ So dauert der gesamte Lackiervorgang bis zu acht Stunden pro Kotflügel-Emblem. Mit anderen Worten: Diese kleinen Scudetti erfordern 16 Stunden Handarbeit pro Auto. Apropos Leidenschaft.