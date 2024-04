Das Auto wurde sofort verkauft und brachte eine Million Renminbi für die gemeinnützige Initiative „Make-A-Wish Shanghai“ ein. Mit dem Erlös sollen in Krankenhäusern Bildungsräume für schwerkranke Kinder geschaffen werden. In Shanghai hatte man im Jahr 2014 auch schon das erste Tailor Made Center außerhalb Italiens eröffnet. 2021 folgte dann eine Casa Ferrari am innovativen Standort „Xintai 1920“, einer ehemaligen Textilfabrik in einem der interessantesten Teile der Stadt. Das Gebäude von großer historischer Bedeutung wurde komplett renoviert und restauriert.

Neben dem Markt Festlandchina gibt es auch den Markt Hongkong, der auf eine 40-jährige Beziehung zu Ferrari zurückblickt, sowie den Markt Taiwan, in dem die Marke seit 2006 vertreten ist und drei Händlerniederlassungen in den Städten Taipeh, Taichung und Kaohsiung betreibt. Zwei Kunden – in Hongkong und in Taiwan – besitzen One-off-Modelle: den P80/C und den SF51.