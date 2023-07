IN FERNEN GEGENDEN

„Die Beziehung zwischen Ferrari und Japan, die vor siebenundfünfzig Jahren begann, ist stark und beständig“, fährt Dieter Knechtel fort. „Und das Land ist auch die Heimat einiger der weltweit wichtigsten Sammler des Cavallino Rampante.

Anderswo im Fernen Osten ist Südkorea zweifellos eine der am schnellsten wachsenden Ferrari-Regionen, mit einer Kundschaft, die im Vergleich zum Durchschnitt sehr jung ist, aber dennoch eine große Leidenschaft für die Marke pflegt. Eine bedeutende Expansion im Nahen Osten erleben wir in Saudi-Arabien, einem Land, das enorme Investitionen in die Zukunft tätigt und sich in einem rasanten Wandel befindet.

Und dann ist da natürlich Singapur, der Standort unseres imaginären Kompasses, wo Ende letzten Jahres die Ferrari Club Challenge für Südostasien an den Start ging. „Es ist das Herzstück des Hubs“, so Knechtel abschließend. „Ein kleines Land, sehr modern, mit einem sehr hohen Lebensstandard und einer bemerkenswerten Konzentration von Ferraris. Hier ist technologische Innovation an der Tagesordnung, es besteht eine tiefe Liebe zu Autos und Motorsport und wir wissen, dass unsere Kunden sachkundig und anspruchsvoll sind: Unser Ziel ist es, sie glücklich zu machen.“