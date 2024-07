Cavalcade 2024

Die erste Pause des Tages führte die Cavalcade in die majestätischen Dolomiten, mit einem Halt am Passo Croce d'Aune im Lokal Alpina 1954. Anschließend ging es weiter nach Norden in die schöne Ortschaft Agordo und zu einer Mittagspause im exklusiven PalaLuxottica. Dann fuhr die Prozession Richtung Süden durch das Weinanbaugebiet Borgo Luce, bevor sie nach 390 intensiven, aber absolut lohnenswerten Kilometern wieder in Venedig ankam.





Nach einer erholsamen Nacht verließen die ersten Fahrzeuge den Hafen von Venedig am nächsten Morgen und fuhren gen Süden, wo sie einen Zwischenstopp an der imposanten Abtei von Pomposa einlegten, bevor sie in der wunderschönen, westlich gelegenen Renaissancestadt Ferrara zum Mittagessen eintrudelten. Am Nachmittag kurvten sie zurück Richtung Norden, durch die markante Stadt Rovigo, und wieder nach Venedig.