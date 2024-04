Der Ferrari SP-8

Der SP-8, den Sie hier sehen, ist eine solche Kreation. Der jüngste Neuzugang zum One-Off-Programm ist das Resultat einer engen Zusammenarbeit mit einem taiwanesischen Kunden und Flavio Manzonis Designteam im Ferrari Styling Centre. Das Ergebnis? Ein Vollblut-Zweisitzer mit Roadster-Qualitäten, der ganz ohne Verdeck auskommt.

Der SP-8 basiert auf dem F8 Spider und hat von ihm das Layout und das Chassis geerbt sowie – was noch wichtiger ist – einen der meist gelobten Motoren aller Zeiten (der viermal in Folge mit dem renommierten Engine of the Year Award (IEOTY) ausgezeichnet wurde): den 3,9-Liter-Twin-Turbo-V8. Natürlich bringt das vollständige Weglassen des Verdecks bei einem Auto mit einem so überragenden Motor eine Reihe von einzigartigen aerodynamischen Herausforderungen mit sich. Am SP-8 wurde anhand von unerbittlichen Windkanaltests und auf der Rennstrecke ausgiebig gefeilt, um sicherzustellen, dass er denselben akustischen Komfort bietet wie der F8, der ihn inspiriert hat.