CORSO PILOTA EVOLUZIONE+

Weitere Details

Für die Teilnahme am Kurs Evoluzione+ ist es erforderlich, den Corso Sport oder das Personal Coaching abgeschlossen zu haben. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25. Die Fahrer werden in Gruppen von 5 Personen aufgeteilt; jede Gruppe wird von drei qualifizierten Ausbildern begleitet. Für die Anmeldung zu den Corsi Pilota Ferrari und detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Ferrari-Händler oder loggen Sie sich in Ihr Ferrari MyStore-Konto ein.