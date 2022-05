Französische Etappe für Passione Ferrari

Eine weitere Etappe der offiziellen Rennstrecken-Events Passione Ferrari hat im Mai auf der Rennstrecke Paul Richard in Le Castellet (Frankreich) anlässlich der Ferrari European Challenge stattgefunden.

Zahlreiche Teilnehmer aus ganz Europa versammelten sich auf der Rennstrecke, um zwei Tage lang in freien Sessionen Ihre Fahrkünste zu testen.

Ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten ermöglichte es unseren Ferraristi, voll und ganz in die Leidenschaft der Ferrari-Welt einzutauchen: die Testfahrten mit den angebotenen Fahrzeugen, darunter der neue 296 GTB und der Ferrari Roma; der Grid Walk, der es den Kunden ermöglichte, die Emotionen der Startaufstellung aus nächster Nähe zu erleben; die Paddock Tour, bei der ein professioneller Führer die Arbeitsweise des Ferrari Challenge Teams erläuterte und das exklusive Abendessen am Samstagabend in einem stimmungsvollen Rahmen im Herzen der Rennstrecke.