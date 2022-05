Die zauberhaften Landschaften Norwegens waren Schauplatz der zweiten Etappe der Ferrari Tour 2022 vom 6. bis 8. Mai.

Ein wirklich emotionsgeladenes Wochenende für die 38 Teilnehmer aus ganz Europa, die in ihren Ferraris durch die eindrucksvollsten Orte der norwegischen Region fuhren und dabei auch in engen Kontakt mit der lokalen Kultur und Küche kamen, indem sie in exklusiven Restaurants typische Gerichte probierten.

Auf dem Terminplan der Ferrari Tour steht nun die dritte Etappe in der französischen Region Burg, vom 27. bis 29. Mai

Entdecken Sie alle Details der Events und setzen Sie sich mit Ihrem offiziellen Ferrari-Händler in Verbindung, um der Ferrari-Community beizutreten und diese und andere aufregende Erlebnisse am Steuer Ihres Ferrari zu genießen.