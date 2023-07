FERRARI TOUR: EINE ZAUBERHAFTE REISE DURCH DER CÔTE D'AZUR

Eine zauberhafte Reise durch die Pastellfarben kleiner Dörfer, die vom blauen französischen Meer umspült werden, und den subtilen, frischen und fruchtigen Duft der benachbarten Provence. Echte multisensorische Orte, die man am Steuer des eigenen Autos entdecken kann, genau wie im ferrariroten Lieblingskleid.

Drei Tage voller Emotionen inmitten von malerischen Gegenden im Landesinneren, Stränden und den Farben des Meeres, eingebettet in eine einzigartige Atmosphäre. Am Steuer oder bei kulinarischen Genüssen an atemberaubenden Orten oder bei geführten Touren konnten die Ferrari-Fahrerinnen die wahre Atmosphäre und den Lebensstil der Côte d'Azur hautnah erleben.

Die erste Veranstaltung war die Präsentation in der beeindruckenden modernistischen Architektur des Maybourne Riviera, während man die Köstlichkeiten des Restaurants Ceto genoss, das von den weltberühmten Köchen Mauro Colagreco und Jean-Georges Vongerichtenper geleitet wird. Ein besonderes Mittagessen, gefolgt von einem Ausflug in das magische Dorf Grasse, dem Weltzentrum der Parfümerie, zwischen der Côte d'Azur und den südlichen Ausläufern der Alpen.

Ein besonderes Programm, das zwischen Samstag und Sonntag auch die Weinberge und jahrhundertealten Olivenhaine rund um Saint-Tropez, den Prao Plage, den ältesten Privatstrand von Sainte-Maxime, das berühmte und stimmungsvolle Saint-Tropez, die exklusiven Kunstsammlungen der Domaine du Muy, eingebettet zwischen dem Massif des Maures und dem Massif de l'Esterel, die Villa Navarra und vieles mehr umfasst. Unvergessliche Tage im Zeichen des Cavallino Rampante.

Die dritte Etappe der Ferrari Tour findet am Wochenende vom 23. bis 25. Juni auf Sardinien statt: eine Reise zur Entdeckung der verborgenen und wilden Schönheit der Insel, zwischen atemberaubenden Buchten und versteckten Orten in einer einzigartigen Umgebung.

Informieren Sie sich über die Einzelheiten der Events und kontaktieren Sie Ihren offiziellen Ferrari-Händler, um unserer Community beizutreten und den unvergleichlichen Nervenkitzel des Cavallino Rampante sowie viele einzigartige Erlebnisse am Steuer Ihres Ferrari zu erleben.