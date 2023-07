Ferrari-Tour: Eine bezauberende Reise durch die wunder Apuliens

Ausgehend von Masseria Trapanà, einer majestätischen Festung aus dem 16. Jahrhundert, konnte die Ferrari-Community bei Spaß und Unterhaltung ein exklusives Mittagessen mit lokalen Köstlichkeiten inmitten der Zitronenbäume genießen. Die Route führte dann zu eindrucksvollen Orten wie der Stadt Grottaglie, Zentrum der Keramik seit dem Mittelalter, sowie dem exklusiven Borgo Egnazia in den Hügeln des Valle d'Itria, einem herrlichen Resort mit weißen Steinen, zwischen den für ein apulisches Dorf typischen Formen, Materialien und Farben.



In den folgenden zwei Tagen machte die Panoramatour Halt in Regiacorte, in Matera, einer wahren Freilichtmuseumsstadt, in den ikonischen Trulli von Alberobello, einem UNESCO-Weltkulturerbe, in Savelletri, eingebettet in die Kulisse des kristallklaren apulischen Meeres und im berühmten Weinkeller von Terre di San Vito. Der spektakuläre letzte Stopp fand in der Grotta Palazzese statt, mit einem Gourmet-Mittagessen an einem einzigartigen Ort im historischen Zentrum von Polignano a Mare, einer natürlichen Höhle mit Blick auf die Adria: das perfekte Finale.

Die nächste Station im Kalender ist das Wochenende vom 19. bis 21. Mai mit der Ferrari Tour Women's Edition in Frankreich, inmitten der Farben, Düfte und Aromen der Côte d'Azur.

Informieren Sie sich über die Einzelheiten der Events und kontaktieren Sie Ihren offiziellen Ferrari-Händler, um unserer Community beizutreten und den unvergleichlichen Nervenkitzel des Cavallino Rampante sowie viele einzigartige Erlebnisse am Steuer Ihres Ferrari zu erleben.