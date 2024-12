Ferrari Roma Spider aus dem Tailor Made-Programm: Raffinierte und elegante Technologien erschaffen ein besonders innovatives Modell

Ferrari präsentiert neue Version des Roma Spider – voller innovativer Möglichkeiten der Personalisierung

Das Modell steht ab sofort in der Ausstellung „One of a Kind“ im Museo Enzo Ferrari

Eine weitere Ausweitung des umfassenden Erlebnisses im Tailor Made-Programm

Ferrari präsentiert eine einzigartige Version des Roma Spider, die von der Abteilung Tailor Made geschaffen wurde: Das Modell steht ab heute im Museo Enzo Ferrari in Modena – als Teil der Ausstellung „Ferrari One of a Kind“, die der exklusiven Welt der Personalisierung der Marke aus Maranello gewidmet ist.

Mit diesem Unikat des Roma Spider will Ferrari in erster Linie innovative Verfahren der Komponentenfertigung herausstellen, die durch den Einsatz spezieller, hochwertiger Materialien realisiert werden können. Besonders markant ist dabei der Stoff der Sitzmittelbahnen mit manuell gefertigten Nähten, für die Innenraum-Leder und Garn aus recycelten Reifen zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus initiierte Ferrari bei diesem Modell das Verfahren der Laserbearbeitung von Aluminium-Karosseriekomponenten, beispielsweise für das Schild am Frontflügel. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, das Design der Motorhaube mit einer Windrose und den geografischen Koordinaten von Maranello zu personalisieren. Das in der Ferrari Gießerei recycelte Aluminium findet zudem bei der Herstellung von Komponenten des Twin-Turbo-V8-Motors Verwendung, was das Abfallvolumen deutlich reduziert.

Bemerkenswert an dem exklusiven Roma Spider sind zahlreiche weitere Details: beispielsweise der Einsatz von chromfreiem Nappaleder und Holz aus kontrollierter Herkunft für die Verdeck-Persenning und den Boden im Heck. In der Mittelkonsole befinden sich ferner Komponenten aus Sand, gefertigt aus recyceltem Material, das in der Gießerei in Maranello aus Gussteilen gewonnen wurde.

Bedeutsam war auch die Zusammenarbeit mit Montblanc. Der Ferrari Partner hat aus Anlass des Unikats eine Sonderedition seines berühmten Modells Meisterstück geschaffen: Das ikonische Schreibgerät ist in derselben Farbe Oro Mida gehalten, die das Designzentrum Ferrari Centro Stile in Maranello für diesen Roma Spider aus dem Tailor Made-Programm ausgewählt hat. Dieses einzigartige Stück besitzt außerdem eine Spitze aus handgearbeitetem 750er Massivgold und eine Platinbeschichtung mit einem Kompassmotiv, während Kappe und weitere Bereiche ebenfalls platinbeschichtet sind.

Das Konzept des unbeschwerten offenen Cruisens zieht sich als roter Faden durch das gesamte Projekt. Dazu passend erhält das Schreibgerät Begleitung von einem Logbuch, dessen Einband aus wiederverwendetem Leder in den gleichen Farben wie die Innenausstattung des Ferrari Roma Spider besteht: Rosso Bologna und Pelle Metalizzata Oro Mida. Auf dem Einband sind die Koordinaten von Maranello eingraviert, die denen auf dem Buchblock entsprechen und an das Design der Motorhaube mit der Windrose angelehnt sind: Sinnbild für die enge Verbindung zwischen Schreibgerät und Fahrzeug.

Dieser Ferrari Roma Spider verkörpert die enorme Fülle der Möglichkeiten von Forschung und Entwicklung in Bezug auf Materialien und deren Bearbeitung, um die Bandbreite der Personalisierungsoptionen des Tailor Made-Programms nochmals zu erweitern. Das Fahrzeug wird Teil der Ausstellung „One of a Kind“ im Museo Enzo Ferrari in Modena, die den Besucherinnen und Besuchern ein besonders immersives Kennenlernen der Personalisierungsprogramme ermöglicht, zu denen Ferrari Kunden Zugang haben. Dazu gehört die interaktive Wand, die ein physisches Erleben von Materialien, Stoffen, Farben und der riesigen Palette an Optionen gestattet, die das Designzentrum Ferrari Centro Stile den Kunden bietet. Diese Installation wird nun durch die besonderen Materialien ergänzt, die für den Ferrari Roma Spider Tailor Made ausgewählt wurden, um ihn einzigartig zu machen. Das Modell wird bis Februar 2025 im Museo Enzo Ferrari in Modena ausgestellt bleiben.





FERRARI ROMA SPIDER

Als zeitlos elegantes Hochleistungsmodell liefert der Ferrari Roma Spider eine moderne Interpretation des von Schick und Vergnügen geprägten italienischen Lebensstils der 1950er- und 60er-Jahre. Sein markantestes Merkmal ist das versenkbare Stoffverdeck: 54 Jahre nach dem 365 GTS4 präsentiert das Cavallino Rampante diese Lösung wieder in einem Modell mit Frontmotor. Der Twin-Turbo-V8 mit 456 kW (620 PS) aus jener Motorenfamilie, die viermal in Folge zum internationalen „Motor des Jahres“ gekürt wurde, ermöglicht in Kombination mit dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe dem Ferrari Roma Spider ein verschwenderisches Maß an Leistung.

FERRARI TAILOR MADE

Ferrari Tailor Made ist das exklusive Programm für alle, die jedes Element ihres Ferrari individuell gestalten und ein Modell kreieren möchten, das ihren Charakter und ihren persönlichen Geschmack zum Ausdruck bringt. Kunden, die an diesem Programm teilnehmen, werden von einem Expertenteam unter der Leitung eines persönlichen Designers unterstützt, der ihre Wünsche im Einklang mit den Designstandards der Marke Ferrari interpretiert. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt – und die drei Kollektionen Classica, Inedita und Scuderia führen die Kunden in eine Welt der Exklusivität, Eleganz und unvergleichlichen Qualität.

AUSSTELLUNG „FERRARI ONE OF A KIND“

Am 18. Februar 2024 hat das Museo Enzo Ferrari in Modena die Ausstellung „Ferrari One of a Kind“ eröffnet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist eine wahre Feier der Einzigartigkeit, die jedes Meisterwerk auszeichnet, das dank der Arbeit in den Tailor Made-Showrooms in Maranello, New York und Shanghai die Tore des Unternehmens verlässt. Der Ausstellungsrundgang zeigt dem Publikum die exklusive Qualität der Unikate, die im Lauf der Zeit geschaffen wurden, um die Persönlichkeit, den Geschmack und die Wünsche der Ferrari Kunden zum Ausdruck zu bringen. Die Ausstellung „Ferrari One of a Kind“ kann bis zum 17. Februar 2025 im Museo Enzo Ferrari besucht werden.





Ferrari Roma Spider – Technische Daten

MOTOR

Typ V8 – 90° – Twin-Turbo

Hubraum 3855 cm³

Bohrung x Hub 86,5 x 82 mm

Max. Leistung* 456 kW (620 PS) bei 5750–7500/min

Max. Drehmoment 760 Nm bei 3000-5750/min

Max. Drehzahl 7500/min

Verdichtungsverhältnis 9,45 : 1

Spezifische Leistung 161 PS/l

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge 4656 mm

Breite 1974 mm

Höhe 1306 mm

Radstand 2670 mm

Spurweite vorn 1652 mm

Spurweite hinten 1679 mm

Leergewicht** 1556 kg

Leistungsgewicht 2,5 kg/PS

Gewichtsverteilung 48 % vorn / 52 % hinten

Kraftstofftankvolumen 80 l

Kofferraumvolumen 255 l

REIFEN UND RÄDER

Vorn 245/35 ZR 20 J8.0

Hinten 285/35 ZR 20 J10.0

BREMSEN

Vorn 390 x 34 mm

Hinten 360 x 32 mm

GETRIEBE

8-Gang-F1-Doppelkupplungsgetriebe

ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN

Elektrische Servolenkung, Fahrdynamikregelung, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, F1-Traktionskontrolle, elektronisch gesteuertes Differenzial E-Diff3, Side Slip Control System SSC 6.0, Ferrari Dynamic Enhancer FDE, magnetorheologische Dämpfung mit Doppel-Hubmagneten SCM-E Frs

LEISTUNG

Max. Geschwindigkeit > 320 km/h

0–100 km/h 3,4 s

0–200 km/h 9,7 s

100-0 km/h 32 m

200-0 km/h 130 m





KRAFTSTOFFVERBRAUCH

11,4 l/100 km – kombinierter WLTP-Zyklus

CO2 -EMISSIONEN

258 g/km – kombinierter WLTP-Zyklus





* Mit 98-Oktan-Kraftstoff

** Mit optionaler leichter Ausstattung