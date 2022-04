Die Ferrari Driving Activities erhalten die Nachhaltigkeitszertifizierung ISO 20121

Die Events Passione Ferrari, Ferrari Tour und Esperienza Ferrari haben ihre Erfolgsgeschichte im Jahr 2021 um eine wichtige Anerkennung erweitert: die Zertifizierung nach ISO 20121, der internationalen Norm für nachhaltiges Event-Management.

Ein weiterer Schritt voraus für die Welt der von Ferrari in Europa organisierten Veranstaltungen. Nach der Zertifizierung von Passione Ferrari in Spa Francorchamps im Jahr 2021 hat Ferrari sein Engagement für Nachhaltigkeit in diesem Jahr auch auf Ferrari Tour ausgeweitet: Fahrerlebnisse an exklusiven Orten, welche die frei Straßenfahrt mit dem Nervenkitzel der Rennstrecke verbinden, sowie auf die Esperienza Ferrari, aufregende Testfahrten für passionierte Ferraristi.

Eine wichtige Anerkennung des Engagements von Ferrari für ein verantwortungsbewusstes Managementsystem, das auf den fünf Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens aus Maranello basiert.

Für ein nachhaltiges Veranstaltungsmanagement müssen u. a. folgender Aspekte bewertet werden: getrennte Sammlung von Abfällen und Recycling von Materialien (Kreislaufwirtschaft), Energieeffizienz, Mobilität und Logistik, Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen, Vielfalt und Integration, Vermeidung von Lebensmittelabfällen, lokale Entwicklung und wirtschaftliche Auswirkungen.

