Die neue Saison steht vor der Tür!

2024 hat eben erst begonnen, schon laufen die Motoren für die neue Saison der Ferrari Driving Activities heiß.

Die Ferrari-Erlebnisse sind dafür gedacht, den Wünschen aller Ferraristi entgegenzukommen. Auch 2024 sollen sie wieder die perfekte Kombination aus Adrenalin, Leidenschaft und Luxus liefern.

Die Passione Ferrari Club Challenge für Eigentümer von 488 Challenge und 488 Challenge Evo ist mittlerweile ein großer Klassiker im Terminkalender der Ferraristi. Als exklusives Erlebnis auf der Rennstrecke, das über ein traditionelles Rennen hinausgeht, erlaubt sie es den Fahrern, ihren persönlichen Rekord zu messen und zu schlagen, indem sie sich auf die Rundenzeit konzentrieren. In diesem Jahr werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten hinter dem Lenkrad des Ferrari 488 Challenge auf sechs legendären Rennstrecken unter Beweis zu stellen: Mugello, Balaton, Jerez, Portimão, Le Castellet, Nürburgring und bei den Finali Mondiali in Imola.

Auch 2024 macht die Club Challenge Station in Lappland, auf der Lapland Ice Driving Rennstrecke, für die vierte Ausgabe der Passione Ferrari Club Challenge On Ice. Ein 1200 Hektar großer zugefrorener See im schwedischen Lappland wird unsere furchtlosen Ferraristi für eine Herausforderung bei -26 °C erwarten.

Ebenfalls ein Comeback feiert die Ferrari Tour – Fahrevents, die eigens für Ferraristi kreiert wurden, um zauberhafte Orte in Europa zu entdecken. Der dichte Terminkalender in diesem Jahr sieht einen Start in Sizilien vor. Anschließend geht es weiter nach Kroatien, in die französischen Alpen und nach Barcelona. Altbekannte Termine, aber auch Neuheiten für dieses Jahr: die Etappe in der Toskana füpar die Ferrari Tour Women’s Edition, nur für Ferrariste; die Ferrari Tour Next Generation für die jüngste Generation der Fans des Unternehmens aus Maranello; die Corso Pilota Edition, um die Leistungen des eigenen Ferrari auf der ikonischen Rennstrecke in Fiorano besser kennenzulernen und die Ferrari Tour Tradition & Innovation, um die Heimat des Cavallino Rampante mit seiner Geschichte und seiner Zukunft zu entdecken.

Last, but not least, wartet dieses Jahr ein großes Event auf alle Ferraristi und Fans: die Ferrari Racing Days - vom 7. bis 8. September - auf dem Nürburgring. Ein Woche gänzlich im Zeichen der Leidenschaft für Ferrari mit zahlreichen Aktivitäten und Unterhaltung rund um ein einzigartiges Veranstaltungsprogramm auf der Rennstrecke.

Die Ferrari Fahraktivitäten sind die perfekte Gelegenheit, um die gesamte Welt von Ferrari dank eines reichhaltigen Kalenders voller unvergesslicher Veranstaltungen zu entdecken – ideal, um die eigene Leidenschaft mit anderen Ferraristi zu teilen und in das Herz der Community einzutauchen.

Alle Aktivitäten sind in Europa verfügbar. Eine Teilnahme ist über die Kontaktaufnahme mit den offiziellen europäischen Ferrari-Händlern möglich.