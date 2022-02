Das Jahr 2022 hat gerade erst begonnen, und die Motoren laufen für die neue Saison der Ferrari Driving Activities bereits auf Hochtouren.

Die Ferrari-Fahrerlebnisse, die auf die Bedürfnisse aller Ferraristi zugeschnitten sind, bieten auch in diesem Jahr wieder die perfekte Synthese aus Adrenalin, Leidenschaft und extremem Luxus.

Für die Besitzer des 488 Challenge und des 488 Challenge Evo ist die Passione Ferrari Club Challenge ein exklusives Rennstreckenerlebnis. Dieses Programm ist mehr als ein traditioneller Wettbewerb und ermöglicht es den Fahrern, ihre persönliche Bestzeit zu messen und zu übertreffen, indem sie sich auf die Rundenzeit konzentrieren. Ein Fahrerevent mit Adrenalin pur auf einigen der legendärsten Rennstrecken Europas.



Neu für 2022 ist die Eisfahrprüfung am 23. und 24. sowie am 25. und 26. Februar, bei der die Club Challenge vor einer unglaublichen Kulisse stattfinden wird: lapland Ice Driving, ein 1.200 Hektar großer gefrorener See in Schwedisch-Lappland, auf dem 14 der legendärsten Rennstrecken der Formel 1 nachgebaut wurden.

Der Kalender der Passione Ferrari Club Challenge wird auf den wichtigsten Rennstrecken Europas fortgesetzt: Portimao, Le Castellet, Budapest, Hockenheim, Silverstone und Mugello.

Weiter geht es mit Passione Ferrari - dem offiziellen Rennstreckenprogramm für Ferrari-Besitzer: die perfekte Gelegenheit, am Steuer des eigenen Ferrari ein exklusives Fahrerlebnis auf den schönsten Rennstrecken zu genießen. Machen Sie sich bereit, in die freundliche Atmosphäre des Rennsports einzutauchen und zwei Tage lang in der aufregenden Umgebung der Ferrari Challenge, der berühmtesten der Ferrari-Markenmeisterschaften, die die Passione Ferrari-Veranstaltungen ausrichtet, kostenlos zu trainieren. Für Liebhaber von unvergesslichen Abenteuern in einer Welt der Exklusivität und des Luxus bietet Ferrari Tour: Eine Reihe von Fahrveranstaltungen, die die Freiheit der Straße mit dem Nervenkitzel der Rennstrecke verbinden und es Ferraristi ermöglichen, einzigartige Momente an wunderschönen Orten zu erleben oder ihren Sportsgeist auf einigen der berühmtesten Straßen und Rennstrecken Europas zu entfesseln. Neu im Jahr 2022 ist ein Aufenthalt auf Ibiza (30. September - 2. Oktober): Eine Reise, die sich an eine weibliche Zielgruppe richtet und die Gelegenheit bietet, das pulsierende Herz dieser herrlichen Sonneninsel auf einzigartige Weise zu entdecken.

Die Ferrari Driving Activities sind die perfekte Gelegenheit, die gesamte Ferrari-Welt durch einen Kalender mit unvergesslichen Veranstaltungen zu erleben, ideal, um Ihre Leidenschaft zu teilen und in das Herz der Gemeinschaft einzutauchen.

Alle vorgestellten Aktivitäten sind in Europa verfügbar und können bei den offiziellen europäischen Ferrari-Händlern in Anspruch genommen werden.