Die Erfahrung mit dem Ferrari Roma in Europa

Während der Monate Mai und Juni hatten Kunden und Ferrari-Fans die Gelegenheit, den Ferrari Roma mit exklusiven Test Drives in den schönsten europäischen Umgebungen wie Budapest, Prag, Gdańsk und atemberaubenden Locations in der Schweiz zu entdecken.Das zweitägige Erlebnis begann mit einer Präsentation des Ferrari Roma, mit einem Einblick in die Stil- und Designdetails, gefolgt von einer Testfahrt auf der Straße, um seine Vielseitigkeit, seinen Komfort und sein außergewöhnliches Handling in Erfahrung zu bringen.Mit seinem typischen zeitlosen Design, seiner ausgeprägten Raffinesse und Fahrbarkeit mit absolut Aufsehen erregender Leistung wurde der Ferrari Roma in all seiner Eleganz bewundert.Kontaktieren Sie für weitere Informationen zum Ferrari Roma und zu den Fahraktivitäten von Ferrari Ihren offiziellen Ferrari-Händler.