Der neue 296 GTS wurde in der Schweiz vorgestellt

Der neue 296 GTS, der jüngste Spross mit dem Logo des aufbäumenden Pferdes, wurde für einige Ferrari-Kunden im Rahmen einer exklusiven Vorschau in Basel vorgestellt.

Während eines wahrhaft spektakulären Abends konnten die Gäste das neue sportliche Spider-Berlinetta-Modell aus nächster Nähe bewundern, das von Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe & Switzerland, Marianna Sarti - Head of Marketing Ferrari Europe&Africa und Francesco Bianchi - Head of Ferrari Europe&Africa - vorgestellt wurde.

Mit diesem neuen Auto hebt Ferrari den Fahrspaß auf ein höheres Niveau. Der 296 GTS, eine Weiterentwicklung des sportlichen Berlinetta-Zweisitzers mit mittigem Ferrarimotor hinten profitiert vom neuen, mit einem Plug-in-Elektromotor (PHEV) gekoppelten 120°-V6-Antrieb, der bereits im 296 GTB zu sehen war und bis zu 830 PS leisten kann. Dieser Sportwagen öffnet damit neue Dimensionen des Fahrspaßes und garantiert nicht nur bei der Suche nach Höchstleistung, sondern auch im Alltag pure Begeisterung.

