Der ferrari sf90 xx stradale stellt mit 1:17,309 minuten einen neuen rundenrekord für strassen-modelle in Fiorano auf

Die in limitierter Auflage produzierte Sonderedition Ferrari SF90 XX Stradale absolviert die Runde in Fiorano in einer neuen Bestzeit für straßenzugelassene Modelle

Die neue Rekordrunde wurde von einem Fachunternehmen gemessen und zertifiziert – sie ist 1,4 Sekunden schneller als die zuvor vom SF90 Stradale mit Assetto Fiorano-Paket aufgestellte Zeit

Die Rekordfahrt fand am 16. Oktober unter den Augen führender Vertreter der Automobilpresse aus aller Welt im Rahmen der offiziellen internationalen Fahrvorstellung des Modells statt

Der SF90 XX Stradale war mit Carbonrädern und Michelin Cup2R-Reifen ausgestattet





Ferrari hat heute einen neuen Rundenrekord für straßenzugelassene Modelle auf der Rennstrecke in Fiorano bekanntgegeben: Die in limitierter Auflage produzierte, 758 kW (1030 PS) starke Sonderedition Ferrari SF90 XX Stradale absolvierte die Runde in Fiorano in 1:17,309 Minuten – eine neue Bestzeit für straßenhomologierte Modelle. Gesteuert von Raffaele de Simone, Leiter Entwicklungs- und Testfahrten bei Ferrari, und ausgestattet mit leichten Carbonrädern und Michelin Cup2R- Reifen, lag die Zeit 1,4 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke, die der SF90 Stradale mit Assetto Fiorano-Paket und gleichen Reifen aufgestellt hatte.

Die Rekordfahrt fand am 16. Oktober 2023 statt – im Rahmen der Fahrvorstellung des SF90 XX Stradale und vor führenden Vertretern der internationalen Automobilpresse. Bei dieser Veranstaltung konnten die Medienvertreter auch mit den an der Modellentwicklung beteiligten Ingenieuren sprechen und die Vorbereitungen für die Rekordrunde aus nächster Nähe verfolgen. Rundenzeit und Telemetriedaten wurden von einer spezialisierten externen Motorsportagentur gemessen und zertifiziert.

Der SF90 XX Stradale wird ab dem 15. Dezember im Ferrari Museum in Maranello ausgestellt – zusammen mit Informationen zum Fahrzeug und seiner Rekordrunde.





SF90 XX Stradale – TECHNISCHE Daten

MOTOR

Typ V8 – 90° – Twin Turbo

Hubraum 3990 cm3

Bohrung x Hub 88 x 82 mm

Max. Leistung* 586 kW (797 PS) bei 7900/min

Max. Drehmoment 804 Nm bei 6250/min

Max. Drehzahl** 8000/min

Verdichtungsverhältnis 9,54 :1

Spezifische Leistung 200 PS/l

Hybridsystem

Max. Leistung Elektromotoren 171 kW (233 PS)

Batteriekapazität 7,9 kWh

Max. elektrische Reichweite 25 km

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge 4850 mm

Breite 2014 mm

Höhe 1225 mm

Radstand 2650 mm

Spurweite vorn 1683 mm

Spurweite hinten 1674 mm

Leergewicht*** 1560 kg

Leistungsgewicht 1,51 kg/PS

Gewichtsverteilung vorn/hinten 44/56

Tankinhalt 68 l

REIFEN UND RÄDER

Vorn 255/35 ZR F20

Hinten 315/30 ZR F20

BREMSEN

Vorn 398 x 223 x 38 mm

Hinten 390 x 263 x 32 mm

GETRIEBE

8-Gang-F1-Doppelkupplungsgetriebe

ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN

Elektronische Antriebsschlupfregelung eSSC 1.0; E4WD Allradantrieb; magnetorheologische Dämpfung mit Doppel-Hubmagneten SCM; Ferrari Dynamic Enhancer FDE 2.0; elektrische Servolenkung; ABS evo

LEISTUNG

Max. Geschwindigkeit 320 km/h

0-100 km/h 2,3 s

0-200 km/h 6,5 s

Rundenzeit in Fiorano 1:17,309

KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND CO 2 -EMISSIONEN

Homologation läuft

* Die Motorleistung wird gemäß dem Internationalen Einheitensystem (SI) in kW und in PS angegeben; mit 98-Oktan-Benzin und 5 PS Dynamic Ram Effect.

** Max. Überschreitung: 8300/min.

*** Mit optionalem Inhalt.