Ein 2023 voller aufregender Ferrari-Fahraktivitäten

Die Ferrari Tour, die sich an eine begrenzte Anzahl von Ferraristi-Liebhabern richtet, hat für das Jahr 2023 einen Kalender mit bis ins kleinste Detail geplanten Reiserouten vorgeschlagen, eine Entdeckungsreise entlang einiger der aufregendsten Straßen Europas, mit exklusiven Stopps und maßgeschneiderten Luxus-Erlebnissen, vom Douro-Tal bis zur Côte d'Azur, von der Alpentour bis nach Apulien und in die Toskana, die Heimat der italienischen Kultur. Ein Weg, der auf der letzten Etappe auch einen wirklich außergewöhnlichen Meilenstein erreichte: die Verleihung des Nachhaltigkeitszertifikats ISO 20121 durch die Zertifizierungsstelle TÜV NORD Italia, die direkt in die Hände von Matthias Prange, Marketingleiter Europa und Afrika, übergeben wurde.

Die prestigeträchtige Auszeichnung beweist das Engagement von Ferrari für die Einführung eines Systems für ein verantwortungsvolles Management, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte umfasst, wie z. B.: Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in den betroffenen Gebieten und Gemeinden; Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft; nachhaltiges Beschaffungsmanagement; Begrenzung der durch die Mobilität der Mitarbeiter und die Materiallogistik verursachten Emissionen.

Die atemberaubenden Passione Ferrari uns Passione Ferrari Club Challenge, hingegen boten den in der Gemeinschaft registrierten Ferrari-Besitzern die Möglichkeit, ihren Fahrgeist auf einigen der berühmtesten Rennstrecken Europas zu entfesseln und sich auf historischen Strecken wie Spa-Francorchamps, Estoril, Spielberg, Misano und Valencia zu messen. Mit einer Reihe von aufregenden Veranstaltungen hat Ferrari es ermöglicht, den Nervenkitzel hinter dem Lenkrad wie ein echter Pilot zu erleben, die Fahrkünste auf sichere Weise zu testen und sie mit Hilfe professioneller Ausbilder bei zahlreichen Aktivitäten zu verbessern.

Auch bei den Wettbewerben der Passione Ferrari Club Challenge mangelte es nicht an Herausforderungen für die Stoppuhr und einem gesunden Wettbewerb auf der Strecke. Und eine große Überraschung anlässlich der letzten Etappe der Saison, die auf der Heimstrecke von Mugello während der Finali Mondiali stattfand, nämlich die Auszeichnung der besten Fahrer 2023, derjenigen, die die besten Zeiten in den verschiedenen Etappen der Saison erzielt haben: ein wahrhaft emotionaler Moment und eine Anerkennung des Engagements und der Leidenschaft, die alle Ferraristi beseelt.

Jede Aktivität und jedes Ereignis dieser kürzlich beendeten Saison 2023 war bis ins kleinste Detail organisiert, und alle teilnehmenden Ferraristi konnten ein Höchstmaß an Gastfreundschaft, Unterstützung und Liebe zum Detail sowohl auf als auch neben der Rennstrecke genießen, mit exklusiven Veranstaltungen und einer Atmosphäre des Vergnügens, die ihre Leidenschaft und ihr Gefühl der Identifikation mit der Marke Ferrari verstärkte.

Eine wichtige Vorschau auf die kommende Saison, die Sie sich in Ihrem Terminkalender vormerken sollten, sind die Ferrari Racing Days am Nürburgring, .7 und 8. September 2024. Eine große Veranstaltung voller Ferrari-Modelle, Leidenschaft und Rennsportbegeisterung. SAVE THE DATE!

Weitere Informationen über die gerade zu Ende geneigte Saison finden Sie auf unserer Website www.ferrari.com Wer an der Ausgabe 2024 teilnehmen möchte, kann sich an die offiziellen Händler wenden und sich über die Neuheiten der Ferrari Driving Activities, den vollständigen Kalender und die Teilnahmebedingungen informieren: Die Ferrari-Community wartet auf Sie!