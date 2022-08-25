这是世界锦标赛历史上最耀眼的表现。法拉利赢得了1952年赛季所有大奖赛。阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari ）成为法拉利的第一个世界冠军，除了那场他未出席的瑞士大奖赛之外，他赢得了所有大奖赛的冠军。无论如何，法拉利车队仍是最后的赢家，这同时要归功于阿斯卡里的队友、意大利同胞皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi）。





1952年的世界锦标赛虽然是实力差距最不平均的一场世界锦标赛，但也是规模最大及参赛车队类型最多的一年。这部分是因为该锦标赛遵守了二级方程式，而非一级方程式的规定。



