这是世界锦标赛历史上最耀眼的表现。法拉利赢得了1952年赛季所有大奖赛。阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari ）成为法拉利的第一个世界冠军，除了那场他未出席的瑞士大奖赛之外，他赢得了所有大奖赛的冠军。无论如何，法拉利车队仍是最后的赢家，这同时要归功于阿斯卡里的队友、意大利同胞皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi）。
1952年的世界锦标赛虽然是实力差距最不平均的一场世界锦标赛，但也是规模最大及参赛车队类型最多的一年。这部分是因为该锦标赛遵守了二级方程式，而非一级方程式的规定。
皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi）赢得了意大利同胞阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari），阿尔贝托在 1952 年唯一没有赢得的大奖赛
1951年，由法拉利和阿尔法罗密欧两支车队称霸GP赛车。阿尔法罗米欧车队在赢得当年冠军后退出了比赛。由于担心发生法拉利车队主导赛事的局面，主办单位决定在1952年和1953年锦标赛采用二级方程式规则。
于是相对车型和动力较小，发动机容量在2.0升以内的赛车符合规定。较低的成本将鼓励更多的车队参赛。法拉利虽然对此提出抱怨，但悄悄地为此开发一辆新款赛车。
Tipo 500 可以说是 GP 历史上最威猛的赛车，其上搭载180马力四缸发动机，既强大又可靠。采用发动机位于前轴后方的直列四缸布局，能有效改善重量分布和操控平衡。
1952 年世界冠军阿尔贝托·阿斯卡里 (Alberto Ascari) 在赛道旁与伟大的恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 交谈
由于在1955年勒芒车赛意外造成严重伤亡 - 当时一辆失控赛车弹入人群撞死了在场83名观众，于是瑞士当局决定禁止车赛活动 。在1952年，瑞士大奖赛为锦标赛揭开序幕。法拉利车队领队阿斯卡里由于准备参加极富盛名的印第安纳波利斯 500 赛事，缺席大奖赛。他当时驾驶一辆专为椭圆形赛道的高速坡道而开发的法拉利赛车。
375 Indianapolis 赛车，基于前一年推出的F1赛车构型，搭载相同的4.4 升V12发动机。动力从350马力升级至380马力，轴距和底盘也加长。当阿斯卡里的F1赛车的一条后轮辐条断裂造成滑出赛道，他也因此被迫退赛。（当地车手都使用较坚固的镁合金轮辋）。这是法拉利车队第一次也是最后一次参加印第安纳波利斯赛事。
阿斯卡里穿越大西洋还有另一个原因。从1950年到60年，印第安纳波利斯500赛正式成为世界锦标赛其中的一轮比赛。虽然该赛遵循不同的规则，参与的赛车类型不同，并且参赛车手（美国）也完全不一样，也从未是“大奖赛”。当美国大奖赛成立时，这种特殊的情况发生了变化。
1952 年在印第安纳波利斯夺冠后，阿尔贝托·阿斯卡里 (Alberto Ascari) 自豪地享誉场边的赞扬
与此同时，让我们回到瑞士的布雷姆加滕赛道，车手Taruffi驾驶Tipo 500赛车以优异的冠亚军并列成绩，为法拉利车队赢得了首场大奖赛冠军。在下一轮比利时斯帕赛中，阿斯卡里同样取得冠亚双收结果，领先队友尼诺·法里纳（Nino Farina）近两分钟。
法国大奖赛时法拉利车队包下冠亚季军，在英国大奖赛又见法拉利同时获得冠亚军，库珀车队落后 2 圈位居第三。恩佐·法拉利让车队的年轻车手充分发挥潜力。迈克·霍索恩（Mike Hawthorn）被分配在第二年驾驶法拉利赛车。接着法拉利在德国大奖赛取得1-2-3-4前四名佳绩，尽管有新款玛莎拉蒂赛车在最后一轮蒙扎赛时挑战阿斯卡里，获得第二名，落后世界冠军法拉利赛车一分钟多。
于次年1953年，法拉利车队和阿斯卡里也占据了主导地位。
这位多才多艺的意大利车手——不但在摩托车、F1和跑车界均获得冠军头衔——他以其精确的赛车风格而闻名，并被认为是赛车运动最危险的几十年中，最安全的车手之一。他的父亲安东尼奥也是一名赛车手，同时是恩佐法拉利的密友。当年轻的阿尔贝托六岁时，他在1925年法国大奖赛时发生了致命的车祸。
阿斯卡里于1955年在蒙扎赛道进行测试时发生意外身亡，当时的情况仍然是个谜。他36岁英年早逝，与其父在同样年龄去世。