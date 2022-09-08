马拉内罗是法拉利引以为豪的故乡。但跃马的主场无疑是世界上最著名、最快和服务时间最长的大奖赛赛道---蒙扎赛道。
“速度之殿”的美誉并非浪得虚名。这条赛道的平均时速超过159英里/小时，是赛季中的速度之最。高速滑行和320公里/小时（200 英里/小时）的双车对轮近战是常态。没有一条赛道能够始终如一地举行如此壮观的赛事。
F1 历史上最接近的比赛之一是 1971 年在蒙扎举行的 GP，五辆赛车在一秒内完赛
当然，也没有任何一种比赛能激发如此激情。身穿红色并热情挥动跃马旗帜的发烧友们，犹如在老特拉福德的曼联球迷或伯纳乌球场的皇马球迷一样狂热。幸运的是，他们时常有理由去欢呼：法拉利是蒙扎最成功的车队，取得了20场胜利。
蒙扎国家赛车场建于欧洲最大的封闭式公园之一内，位于米兰北部，在100年前开放时，是世界上第三大专用赛车赛道，仅次于布鲁克兰（英国）和印第安纳波利斯（美国）。它于1922年举办了第二届意大利大奖赛，自1949年以来，除了1980年（当时正在翻新）外，一直是每年意大利大奖赛的举办地。
这里曾上演了世界上结果最接近的F1比赛（1971年的意大利大奖赛，前五辆车仅相隔0.61秒）和世界上最快的比赛（2003年迈克尔·舒马赫以超过247公里/小时（153英里/小时）的平均速度为法拉利摘下桂冠）。作为一个在赛季后期（总是在九月）举行的比赛，它经常加冕世界冠军。它见证了英勇的胜利和骇人听闻的悲剧，部分原因归咎于其不寻常的高速。
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1949年，法拉利在这里赢得了首个意大利大奖赛冠军。阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari ）于1951年和1952年再次赢得蒙扎比赛，52年的赛季完全力压群雄。法拉利赢得了该年所有的大奖赛冠军，并夺下了首个世界冠军头衔。
1955年，可怜的阿斯卡里在蒙扎测试跑车时不幸身亡。同年，蒙扎著名的4.2公里（2.6 英里）椭圆形高速延长线建成。F1中最快的赛道变得更快了。
直至1969年，椭圆赛道一直用于赛车比赛，并在1965-67年间见证了法拉利在蒙扎1000公里耐力赛的帽子戏法。也许最令人难忘的是67年的殊荣，其精彩程度仅次于法拉利在24小时戴通纳赛事的三甲胜利。而获胜车手仍然是克里斯·阿蒙（Chris Amon）和洛伦佐·班迪尼 （Lorenzo Bandini）。他们为法拉利征战了另一场世界跑车锦标赛，1953年的第13界赛事。
在与刘易斯·汉密尔顿进行了一场激动人心的争夺后，法拉利车手查尔斯·勒克莱尔于 2019 年在蒙扎夺冠
1975年，尼基·劳达成功完成了首个世界车手锦标赛，与克莱·雷加佐尼（Clay Regazzoni）赢得了比赛，法拉利也荣获了车队冠军。劳达在经历了纽博格林激烈撞车事故的一年后，仍然伤痕累累，流血不止，他在蒙扎获得了第四名，这可能是F1（和蒙扎）历史上最英勇的一次驾驶。
后来，舒马赫在1996年为法拉利赢得了第一个意大利大奖赛冠军。他在1998年再次夺冠，更令人难忘的是，他在2000年为法拉利车队赢得了其首个世界冠军。这位英勇善战的德国车手于2006年第五次也是最后一次称霸蒙扎赛道，那是他为法拉利效力的最后一年。
法拉利车队最近一次在蒙扎夺冠是在2019年，当时非常年轻的查尔斯·勒克莱尔超越了失控的冠军领跑者刘易斯·汉密尔顿获得杆位，然后在一场经典的蒙扎对决时，击败了这位德国车手。这是勒克莱尔为法拉利赢得的第二场胜利。他希望能在本周日斩获第二个意大利大奖赛冠军头衔。