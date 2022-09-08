当然，也没有任何一种比赛能激发如此激情。身穿红色并热情挥动跃马旗帜的发烧友们，犹如在老特拉福德的曼联球迷或伯纳乌球场的皇马球迷一样狂热。幸运的是，他们时常有理由去欢呼：法拉利是蒙扎最成功的车队，取得了20场胜利。





蒙扎国家赛车场建于欧洲最大的封闭式公园之一内，位于米兰北部，在100年前开放时，是世界上第三大专用赛车赛道，仅次于布鲁克兰（英国）和印第安纳波利斯（美国）。它于1922年举办了第二届意大利大奖赛，自1949年以来，除了1980年（当时正在翻新）外，一直是每年意大利大奖赛的举办地。





这里曾上演了世界上结果最接近的F1比赛（1971年的意大利大奖赛，前五辆车仅相隔0.61秒）和世界上最快的比赛（2003年迈克尔·舒马赫以超过247公里/小时（153英里/小时）的平均速度为法拉利摘下桂冠）。作为一个在赛季后期（总是在九月）举行的比赛，它经常加冕世界冠军。它见证了英勇的胜利和骇人听闻的悲剧，部分原因归咎于其不寻常的高速。