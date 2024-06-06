马拉内罗的发动机制造者

第一阶段，将芯盒装满沙子和树脂混合物，使用的粘合剂是什么我们不公开。吹入压缩空气，以密封混合物。桑蒂尼说道：“这就是我们所说的射芯程序。”“有点像是在烤箱里烤蛋糕。”然后灌入二氧化硫气体使其变硬。再用压缩空气吹过型芯，目的为吹走任何残留气体。然后提取压实后的砂型。在铸造厂的深奥词汇中，这种精致的形式被形象地称为“anima”——意大利文“灵魂”之意。

桑蒂尼说：“这实际上是我们将要创造的形状，也就是发动机部分的反转样貌。”其精细结构必须通过插入直径为一毫米或更细小的铁线来加强。这项精细的任务就需要一双戴着手套、非常稳健的手来完成。然后对“型芯（anima） ”进行仔细的清理与处理--用手工去除多余的材料，形成空腔等。通常情况下，多个核心会被粘合在一起，以形成所需的发动机部件。