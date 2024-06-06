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激情

马拉内罗的发动机制造者

当恩佐·法拉利建立自己的工厂时，从一开始就确保拥有专有的铸造厂。自那时起，汽车技术当然有了巨大的转变。但观看发动机从液态金属渐渐转为成品的过程，仍然能够产生一种特殊的情感
撰文: Kevin M. Buckley / 视频: Oliver McIntyre
法拉利从早期就具备一座制造发动机零件的铸造厂。当时许多其他汽车制造商也是如此。但是现在只有马拉内罗和少数品牌依然坚持这一点。如今，铸造厂雇佣了一百多名技术精湛的工匠，精心打造包括气缸盖到发动机缸体，和发动机台板的各种大小零件。

探访法拉利马拉内罗铸造厂，见证发动机诞生之旅…

事实上，如今他们的作业很少会让双手沾上油渍； 由于该过程的环境条件非常完美，所以他们大多戴着白色棉手套。整个工程设计过程以一套用于制造精确校准发动机部件的模具为基础。发动机零部件主管桑蒂尼（Federico Santini）表示：“基本原理与过去相比变化不大。”他将整个复杂过程比作蛋糕师如何填充模具，模具的形状与预期的最终产品形状相反。该铸造厂的专业技术涵盖多个专业。“既用到化学，冶金学，还有工程学，”桑蒂尼解释道。这种多样化的专业知识经过了几十年的传承，并加上各种在职培训内容。“此外，对于某些处理方法，有些是专利技术，我们倾向于保密。”

上图：一位法拉利铸造厂工匠正在摆放V12发动机上、下冷却回路的“芯”，准备手工粘合。

第一阶段，将芯盒装满沙子和树脂混合物，使用的粘合剂是什么我们不公开。吹入压缩空气，以密封混合物。桑蒂尼说道：“这就是我们所说的射芯程序。”“有点像是在烤箱里烤蛋糕。”然后灌入二氧化硫气体使其变硬。再用压缩空气吹过型芯，目的为吹走任何残留气体。然后提取压实后的砂型。在铸造厂的深奥词汇中，这种精致的形式被形象地称为“anima”——意大利文“灵魂”之意。

桑蒂尼说：“这实际上是我们将要创造的形状，也就是发动机部分的反转样貌。”其精细结构必须通过插入直径为一毫米或更细小的铁线来加强。这项精细的任务就需要一双戴着手套、非常稳健的手来完成。然后对“型芯（anima） ”进行仔细的清理与处理--用手工去除多余的材料，形成空腔等。通常情况下，多个核心会被粘合在一起，以形成所需的发动机部件。

上图：一位技术人员在粘合好的冷却回路“芯”上刷锆涂层，准备进行铝铸造。

桑蒂尼说：“一个部件可能需要多达十几个独立的型芯一同形成。”“例如，作出一个 V12 的气缸盖。”它们先前经过锆石处理，如此一来防止临时铁线与液态铝融合。“然后将型芯封装在一个压铸模具中，在模具中注入铝液填满空腔，然后煮沸十分钟，”桑蒂尼解释道。在重力压铸过程中，铝的浇注过程在进入角度和流动速度方面都经过精确计算。这样就会产生金属静压力--这是熔融金属在液态时的一种现象--从而排出气泡。存在气泡这对任何发动机部件都是一种潜在的结构危险。

上图：大约十二个独立的砂芯被组装起来，形成发动机内部的倒置形状，标示出制造V6发动机块需要的所有关键部位的“空腔”。

如此就打造出一个发动机部件。热模成型后，除去砂子并移除铁线。这也是手工操作程序。其他法拉利发动机零件也采用了同样复杂的操作方法，每批模具最多可生产 150 个零件。

“我们在马拉内罗内铸造厂制造所有的 V12 气缸盖，”桑蒂尼自豪地说道。如此精密的工程意味着要在极端条件下工作：他认为：“越走向极端，就越需要人性化的特色。”

封面图：一位铸造厂工人在制造V12气缸盖的过程中，灵巧地进行“去芯”工作，这些气缸盖将用于812 Superfast、Purosangue或Monza SP1/SP2车型。