第一个场景是在酒店停车场。在许多闪亮的4X4旅行车和SUV车中，法拉利Purosangue立即从当前豪华四门跑车的标准车型中脱颖而出。Lilou 和 Andrea 在那里四处漫步，指出细节，交换笑容。“这设计太棒了。Purosangue 看似紧凑，具备极简线条，有着与其他汽车明显不同的特色。但它无疑是法拉利，” 这是利卢的第一印象。

是时候坐上 Purosangue，驾车离开麦当娜·迪·坎皮格里奥的中心——那里有许多高山小木屋，具有一种低调但精致的魅力——然后前往金光闪耀的多洛米蒂山脉群山，那里有全长超过 160 公里的滑雪场。

无论驾驶者具备了什么样态度，通往Patascoss山间小屋经过一路上许多发夹弯道，充分让12个气缸的发动机的轰鸣声表现出 Purosangue的DNA。