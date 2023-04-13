对于一位特异独行的巨星首次公开露面的场合，任何事情都不能听天由命。因此，Purosangue选择在意大利特伦蒂诺壮丽山脉的麦当娜·迪·坎皮格里奥（Madonna di Campiglio）接受记者的采访，以及公众近距离评价的考验。
这是一个景观如诗书画的地点，位于特别精致的山地环境中，因此既可以展示其独特的美景，同时也提供了严苛地形、积雪覆盖道路环境等多样特色。《法拉利官方杂志》的两位测试车手同样出色：安德里亚·贝托利尼（Andrea Bertolini）创下了10次国际GT冠军的胜利纪录，他并累积了身为法拉利工厂车手33年的经验。而21岁的法拉利 Competizioni GT 首位官方女车手利卢·瓦杜克斯（Lilou Wadoux）将在赛百灵首次驾驶 296 GT3 亮相。
观看视频：两名职业 GT 车手驾驶 Purosangue 在意大利阿尔卑斯山高处蜿蜒、积雪覆盖的道路上驰骋
第一个场景是在酒店停车场。在许多闪亮的4X4旅行车和SUV车中，法拉利Purosangue立即从当前豪华四门跑车的标准车型中脱颖而出。Lilou 和 Andrea 在那里四处漫步，指出细节，交换笑容。“这设计太棒了。Purosangue 看似紧凑，具备极简线条，有着与其他汽车明显不同的特色。但它无疑是法拉利，” 这是利卢的第一印象。
是时候坐上 Purosangue，驾车离开麦当娜·迪·坎皮格里奥的中心——那里有许多高山小木屋，具有一种低调但精致的魅力——然后前往金光闪耀的多洛米蒂山脉群山，那里有全长超过 160 公里的滑雪场。
无论驾驶者具备了什么样态度，通往Patascoss山间小屋经过一路上许多发夹弯道，充分让12个气缸的发动机的轰鸣声表现出 Purosangue的DNA。
法拉利 GT 车手 Andrea 和 Lilou 一致赞扬 Purosangue 在阿尔卑斯山的表现，称其为“将在历史上留下印记的车型”
安德里亚说：“Purosangue具备的技术特性令人赞赏。”“今天，我真的很惊讶，因为无论遇到需要额外抓地力的情况，或任何特殊下都能轻松驾驶、易如反掌般地绕过发夹弯、爬坡。无论是新手还是经验丰富的驾驶员，这辆车都能立即让你感到安心，驾驶起来非常愉快。”
终极测试场位于 Patascoss 木屋外，沿着5 Laghi公路行驶，这条路线通常只供雪地车和雪地摩托使用。除了地面结冰，路线高低起伏幅度也大。Lilou 无法抑制自己的赛车手精神，于是尽情享受将油门踩到底的感受。但是，6D 运动传感器、ABS-evo 制动、抓地力十足的全轮驱动变速箱和 4RM-S Evo 后轮转向可以牢牢控制一切。在森林尽头，道路通向令人叹为观止的景色。在大型天然露台的一侧能俯瞰雪光闪耀的布伦塔·多洛米蒂山脉（Brenta Dolomites），另一侧则可俯瞰阿达梅洛山脉（Adamello）的花岗岩山峰。
Purosangue 搭载的主动悬架系统是世界首创，能使汽车轻松驾驭蜿蜒的高山道路
Adamello-Brenta 自然公园绵延至视野所及，呈现独特的牧场、森林湖泊和冰川景观。在这片宽阔的空地里，安德里亚也发挥他的赛车手精神，展示了一系列漂移，就好像在驾驶一辆GT赛车一样。
最后的考验是抵达白色的坎波卡洛马格诺平原（Campo Carlo Magno）上的山间小屋，就着白雪覆盖的山峰的背景享用午餐。正午的阳光融化了地面顶层积雪，于是折返弯道上出现了一些湿软积雪形成的坑洞。但似乎没有什么能对 Purosangue 的前进造成阻碍，它仍旧优雅地面对上坡山路段，给予乘客们十足的安稳乘坐感。
Purosangue 令人瞩目的风格在意大利滑雪场受到了滑雪者的欢迎，许多人排队等着与新跃马合影
道路的终点就山顶的雪道旁。Purosangue 就像磁铁一样，吸引了滑雪者的注意力。有无数人要求与这辆法拉利汽车合影留念。一位法拉利客户得以近距离欣赏该车； 他只不过从照片中看到这款车，就下决定订购了一辆。“实体的汽车比我想象中的更加漂亮。真是太激动了！”他惊呼。
安德里亚确信这一点：“Purosangue 充分呈现驾驶法拉利时所能感受到的丰富情感。这是一辆纯粹的超级跑车，但同时在任何天气和抓地条件下都易于日常使用。我相信，凭借这辆车，法拉利创造了一款将在其历史上留下印记的经典车型。”