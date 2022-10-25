在浩瀚的汽车历史万神殿中，有一些车型的名字对汽车发烧友而言具有难以抗拒的魅力。Testa Rossa就是这样一个称呼。在1957年诞生后不久，
原版法拉利250 Testa Rossa因其格外流畅的线条而迅速成为设计标杆，坐落在轮拱上长长的弧形“浮桥挡板”是其一大吸睛亮点。
搭载由乔克罗·克罗布（Gioachino Colombo）设计并由工程师卡洛·奇蒂（Carlo Chiti）精心打造的12缸2953cc发动机，250 Testa Rossa取得令人瞩目的殊荣。傲人战绩包括在1963年之前的五年内，取得了18次国际胜利，从勒芒到赛百灵，以及西西里岛艰难险峻的Targa Florio拉力赛所向披靡。
Testa Rossa J 的尺寸是原版 250 Testa Rossa 的 3/4，全电动，仅生产 299 个样例
自此以后，Testa Rossa的名字重复使用到各种车型，但最引人注目的依然是1957年曲线玲珑的原版车型，这也是为什么其最新复刻品，也就是法拉利Testa Rossa J，让法拉利发烧友和收藏家如此兴奋的原因。这款电动“初级”版本的尺寸是原版的四分之三，是Scaglietti设计的标志性赛车的精确复制品，限量版仅发售299件，更进一步增强其专属性。
为了打造这款极具收藏价值的车型，法拉利与英国牛津郡著名的“初级”汽车专家---The Little Car Company携手合作。该车的单人真皮座椅可容纳一名成人和一名青年，而快拆式Nardi方向盘更利于方便进入驾舱。这些适合青少年的功能能够吸引未来的收藏家，让几代人共享驾驶乐趣。
在 Ferrari Central Stile 和 Classiche 部门的帮助下，这辆车的细节非常忠实于原版
坐落在马拉内罗的设计中心负责汽车的涂装和比例结构，而经典车部门深入研究其超卓档案库，提供了1957年的原始设计图纸，并根据这些图纸建造底盘和其他部件。
车身采用手工打制的铝材，长3.1米，宽1.1米，使用与当前法拉利公路跑车相同的油漆。菲奥拉诺的官方测试跑道被用来开发悬挂系统，配备定制的弹簧和Bilstein阻尼器。
它的踏板沿袭了Tributo F8车型，并手工打造了12英才的钢丝轮毂。
虽然道路没有授权使用，但 Testa Rossa J 仍将达到 60 公里/小时的最高速度，并且踏板取自法拉利 F8 Tributo。 甚至喷漆都与当前法拉利车型上使用的相同
虽然它未被授权在公共道路上使用，但J的现代Manettino旋钮能够提供四种驾驶模式:Novice、Comfort、Sport和Race模式。它的三个前置电池可以产生12KW的功率，最高时速约为60公里。为了确保即使是经验最少的少年车手也能获得真实的操控感和安全性，这款出色的复制品具有与其兄长相同的转向和悬架几何形状。
这辆复制跑车甚至可以进行个性化定制。马拉内罗的设计中心从经典车档案中提取资料，约有14种历史涂装和数十种车身颜色可供选择。收藏家们可以使用在线配置器，尝试各种颜色组合，享受设计他们梦想中的法拉利Testa Rossa J。