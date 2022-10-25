在浩瀚的汽车历史万神殿中，有一些车型的名字对汽车发烧友而言具有难以抗拒的魅力。Testa Rossa就是这样一个称呼。在1957年诞生后不久，

原版法拉利250 Testa Rossa因其格外流畅的线条而迅速成为设计标杆，坐落在轮拱上长长的弧形“浮桥挡板”是其一大吸睛亮点。





搭载由乔克罗·克罗布（Gioachino Colombo）设计并由工程师卡洛·奇蒂（Carlo Chiti）精心打造的12缸2953cc发动机，250 Testa Rossa取得令人瞩目的殊荣。傲人战绩包括在1963年之前的五年内，取得了18次国际胜利，从勒芒到赛百灵，以及西西里岛艰难险峻的Targa Florio拉力赛所向披靡。