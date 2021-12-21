我与跃马最首次的邂逅是在60年代，当时我还是个小男孩，我在纽约探亲。我走在曼哈顿的一条大道上，经过一辆停着红色的法拉利Daytona，配备黑色皮革内饰，发动机隆隆作响。我被其设计、颜色.....当然还有声浪迷得神魂颠倒。声浪来自令人难以置信的四个排气管阵列！我一生中从未见过这样的妙物。它看起来更像是一架飞机，而不是一辆汽车。这是我永生难忘的时刻。





几年后，在一次全家意大利旅行之际，我与我的第一辆法拉利再次相遇：而这一次，它甚至不是一辆真正的跑车，只是一个玩具。当时我们在高速公路沿线的一个休息站停下来吃点心，礼品店内一辆由尼基·劳达在F1锦标赛中驾驶的法拉利312 T模型深深吸引了我的目光。我对这辆车非常痴迷，我恳求父母为我买下它。就这样，我的法拉利模型收藏爱好诞生了。