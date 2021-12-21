我与跃马最首次的邂逅是在60年代，当时我还是个小男孩，我在纽约探亲。我走在曼哈顿的一条大道上，经过一辆停着红色的法拉利Daytona，配备黑色皮革内饰，发动机隆隆作响。我被其设计、颜色.....当然还有声浪迷得神魂颠倒。声浪来自令人难以置信的四个排气管阵列！我一生中从未见过这样的妙物。它看起来更像是一架飞机，而不是一辆汽车。这是我永生难忘的时刻。
几年后，在一次全家意大利旅行之际，我与我的第一辆法拉利再次相遇：而这一次，它甚至不是一辆真正的跑车，只是一个玩具。当时我们在高速公路沿线的一个休息站停下来吃点心，礼品店内一辆由尼基·劳达在F1锦标赛中驾驶的法拉利312 T模型深深吸引了我的目光。我对这辆车非常痴迷，我恳求父母为我买下它。就这样，我的法拉利模型收藏爱好诞生了。
约阿希姆·布劳纳 (Joachim Brauner) 将他家的一整层楼都用于收藏
多年来，这辆312 T成为最大顶级跃马跑车模型收藏系列之一的首个模型。
在我位于慕尼黑的家庭博物馆里，我有大约1700辆马拉内罗敞篷车和赛车模型，比例从1：43到1：8不等。全部都是最新的：最新添加的模型是法拉利Monza SP1和SP2。
他的收藏系列不仅仅只限于汽车，而是关于马拉内罗的所有事物
大部分的模型都是“经典”法拉利配色，如红色和黄色。但我的藏品不仅仅是汽车：在我40年的收藏生涯中，我的热情已经发挥到极致，藏品几乎囊括了马拉内罗的所有事物。
我拥有海报、图片、纪念品。我甚至有一个“法拉利车队”电视室，我们和家人朋友一起在那里观看一级方程式比赛。当然，还有书籍，特别是包含了精美图画的50年代和60年代的书籍。有了这些插图，大约在20年前，我联系了最好的模型制造商之一，一家名为“One-Man-Factory”的德国公司，我们开始制作One-off车型的缩微模型，创建一些其他人从未见过的模型。这些都是真正的工艺瑰宝。
收藏系列包括约 1,700 辆马拉内罗跑车和赛车模型
这些年，关于我的小小“法拉利博物馆”的消息已经传开了，许多朋友和家人都来参观，我一个儿子还开玩笑地昵称其为“法拉利车迷之洞”。我记得我的孩子们还小时，他们常常让我带他们的朋友去看藏品。我总是乐于满足他们，因为这些藏品是分享我对法拉利热情的一种方式。
被如此多的跃马名驹所包围，你可能会认为难以挑选出“最喜欢”的一辆法拉利。但事实并非如此。尽管每一件都是艺术品，但F40是我最喜欢的“红魔”。这是跃马在恩佐·法拉利领导下生产的最后一辆跑车。
我记得当时它被誉为是有史以来最快的公路跑车。其设计在过去和现在依然极具标志性。就我的藏品而言，它是我的最爱。实际上，我拥有几个比例从1:43到1:8的不同版本，堪称为匠心之作，让我爱不释手。