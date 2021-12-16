说到手工技艺，有一句谚语为“魔鬼和天使都隐藏在细节之中”，而万宝龙全新伟人版本系列则最能体现这一点，该系列的杰作致力于向恩佐·法拉利及其对竞技激情致敬。
万宝龙的笔款共有三个版本：特别版、1898限量版和98限量版（仅生产98支），如果要充分了解每一个精妙细节，首先要了解这位伟人的生平和成就。
黄色代表摩德纳市的颜色。 它嵌入在金属网格中，而金属网格又受到经典老式汽车烤架的启发
恩佐·法拉利于1898年2月18日出生在意大利的摩德纳。25岁时将自己对极速的激情化为现实，成为一名赛车手，在拉文纳的萨维奥赛道(Circuito del Savio)为国家机械建设（Costruzioni Meccaniche Nazionali）赢得了人生首场冠军。
恩佐在1929年参加了四十多场比赛，并成立了自己的赛车队---Scuderia Ferrari（法拉利车队），于1949年在马拉内罗工厂制造了第一辆带有法拉利徽标的跑车——1500cc的12缸125 S。
为什么这些细节很重要？因为万宝龙一丝不苟地将这些细节通通包含在其致敬书写臻品之中。例如，1898限量版通过装饰笔盖和笔杆的金属细节致敬125 S，与汽车本身的发动机表面直接呼应。
万宝龙推出最新的 Great Characters Edition，向恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 的生平和遗愿致敬
在同一支笔上，笔盖顶端雕刻了马拉内罗工厂的地址，甚至万宝龙徽章也镶嵌在磨砂石英内，酷似恩佐小时候梦想成为赛车手时，练习签名的冰冷窗户。同时还能选择恩佐·法拉利最爱的同款紫色墨水，让寻求额外真实度的人士倍感惊喜。
特别版钢笔上最明显的法拉利细节或许来自笔盖和笔杆，璀璨夺目的红色灵感源于法拉利的“Rosso 70 Anni（70年代红色）”，但是细细观察，还会发现更多匠心之处。
镀钌金属笔夹上激光雕刻了恩佐的名言
镀钌金属笔夹上激光雕刻了恩佐的名言“You cannot describe passion, you can only live it（激情无法言喻，只能亲身体会）”，而钢笔版本更胜一筹，纯金镀铑笔尖雕刻了法拉利250 GTO的轮毂图案以及Pilota（车手）一词。
除了跃马徽标，笔夹旁的通风口也让人联想到著名的法拉利V12发动机，甚至在98限量版钢笔上，笔盖两侧均设有四个通风口（代表1952年法拉利500 F12的车身侧面，该款赛车是法拉利车队一级方程式锦标赛首场冠军的战车），整个万宝龙系列完美地概括了恩佐·法拉利的灿烂人生与超凡成就。