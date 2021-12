镀钌金属笔夹上激光雕刻了恩佐的名言“You cannot describe passion, you can only live it(激情无法言喻,只能亲身体会)”,而钢笔版本更胜一筹,纯金镀铑笔尖雕刻了法拉利250 GTO的轮毂图案以及Pilota(车手)一词。





除了跃马徽标,笔夹旁的通风口也让人联想到著名的法拉利V12发动机,甚至在98限量版钢笔上,笔盖两侧均设有四个通风口(代表1952年法拉利500 F12的车身侧面,该款赛车是法拉利车队一级方程式锦标赛首场冠军的战车),整个万宝龙系列完美地概括了恩佐·法拉利的灿烂人生与超凡成就。