说到手工技艺，有一句谚语为“魔鬼和天使都隐藏在细节之中”，而万宝龙全新伟人版本系列则最能体现这一点，该系列的杰作致力于向恩佐·法拉利及其对竞技激情致敬。





万宝龙的笔款共有三个版本：特别版、1898限量版和98限量版（仅生产98支），如果要充分了解每一个精妙细节，首先要了解这位伟人的生平和成就。