马拉内罗机械加工部拥有127个工程机械，为每一辆跃马跑车提供高性能的发动机部件，包括一级方程式全新的F1-75以及跃马最新的混合动力V6跑车---296 GTB。





该部门的运作精确细密，无论是对打造V6曲轴箱的43个独立阶段的管理，还是超过600°C的高温下操作一次可容纳组件长达10天的大型烤箱，每一个步骤都必须精益求精。





曲轴箱是法拉利发动机的关键部件，机械车间的铣削部门每天可加工62件，为了达到296 GTB混合动力部件的严格要求，V6曲轴箱的制作时间比V12和V8的稍长。