马拉内罗机械加工部拥有127个工程机械，为每一辆跃马跑车提供高性能的发动机部件，包括一级方程式全新的F1-75以及跃马最新的混合动力V6跑车---296 GTB。
该部门的运作精确细密，无论是对打造V6曲轴箱的43个独立阶段的管理，还是超过600°C的高温下操作一次可容纳组件长达10天的大型烤箱，每一个步骤都必须精益求精。
曲轴箱是法拉利发动机的关键部件，机械车间的铣削部门每天可加工62件，为了达到296 GTB混合动力部件的严格要求，V6曲轴箱的制作时间比V12和V8的稍长。
参观机械加工部独家视频
对于机械加工部的机器人而言，生活难免变得艰难苛刻。一台机器掌握108种具有不同直径、公差和几何形状的工具。制造一个曲轴箱将使用多达80个工具，法拉利的机器人可以根据自己的需求，随时更换所用的工具，甚至完全替换它们（有些工具可以使用一年，有些工具只能使用十次）。
可持续性是法拉利所有业务的重中之重，而机械加工部在水资源回收方面获得了巨大的进展。机械制造过程需要使用大量润滑剂，以防止组件达到危险温度。去年，为了解决浪费问题，法拉利开始收集和压缩加工过程中的废料，此举措使他们每天可以使用多达200升的再生水。
不过，在这里15000平方米部门内最有趣的部分之一或许是其最小区域：专门用于制造原型的1000平方米。这里使用最先进的3D打印技术，搭配四激光光学系统融化金属粉末层，打造具有光滑细腻表层的零部件，如汽缸盖或前后悬架等。最令人惊叹的是他们能够为经典车部门复制独特的零部件，通常只是从详细的旧图纸开始为修复项目制作单个部件，这也许机械加工部在法拉利创新75年中一枝独秀的完美示例。