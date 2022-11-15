75年来，法拉利制造的V12发动机蜚声国际，赢取世界冠军，让千万车主心驰神往，为世界上最快的汽车提供动力，并成为内燃机的终极标杆。V12为史上第一辆法拉利提供动力，也是如今改写游戏规则的全新Purosangue的力量源泉。这是马拉内罗最著名的发动机配置，是其众多最伟大跑车的标志。





V12发动机有两排气缸，每排6个，使用通常为60度（或接近）的V形常规曲轴。它首先用于赛艇，并为一系列著名的二战飞机提供动力，包括喷火战斗机和梅塞施密特战斗机。二战之前，劳斯莱斯和凯迪拉克等的各种豪华汽车制造商也使用该类发动机。