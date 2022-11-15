75年来，法拉利制造的V12发动机蜚声国际，赢取世界冠军，让千万车主心驰神往，为世界上最快的汽车提供动力，并成为内燃机的终极标杆。V12为史上第一辆法拉利提供动力，也是如今改写游戏规则的全新Purosangue的力量源泉。这是马拉内罗最著名的发动机配置，是其众多最伟大跑车的标志。
V12发动机有两排气缸，每排6个，使用通常为60度（或接近）的V形常规曲轴。它首先用于赛艇，并为一系列著名的二战飞机提供动力，包括喷火战斗机和梅塞施密特战斗机。二战之前，劳斯莱斯和凯迪拉克等的各种豪华汽车制造商也使用该类发动机。
观看法拉利 V12 发动机从早期赛车到新款 Purosangue 75 年的发展史
战后，恩佐·法拉利开始打造其首辆法拉利。并选择了V12配置。
为什么选择12缸发动机？因为它们具有完美的平衡，所以振幅最小。它们还有非常平稳流畅的动力输出。 由于平衡性很好，并得益于每个气缸的精巧尺寸，可以达到更高的转速。它们通常是大排量发动机，因此能够摄入更多的空气和燃料，从而提高功率。由于极其昂贵和精密，它们曾经，如今也依然罕见。
恩佐·法拉利知道V12配置非常适合单座车和跑车比赛，也很适合GT车型。具有非常强的多功能实用性。
V12 仍然出现在许多跃马型号中，包括 812 GTS、Daytona SP3 和新的四座 Purosangue
然而，对于一个新的汽车公司来说，设计一个全新的V12发动机仍然需要极大才能和努力。法拉利委托焦阿基诺·科隆博(Gioachino Colombo)设计出直列式8缸1.5升发动机，用于阿尔法·罗密欧F1赛车，并在1950年和1951年赢得世界冠军。全新的V12发动机容量为1.5升，符合当时的一级方程式赛车规则。它于1947年在法拉利首辆赛车125 S上首次亮相，并在13场比赛中赢得了6场。
1948年面世的第一辆法拉利F1赛车125 F1同样搭载了V12发动机，在增压器的推动下，第一次参赛（意大利大奖赛）即斩获季军。次年，赛车引入了双顶置凸轮轴，这是众多修改中的第一项。常青的科隆博V12发动机一直为法拉利提供动力，直到1989年，其容量达到4.9升。
法拉利一些最伟大的赛车都使用了科隆博V12发动机，包括1959年的短轴距250 GT Berlinetta、1962年的法拉利250 GTO和1968年的365 GTB4 Daytona。它肯定是历史上最著名和最长寿的V12发动机。
V12 发动机已成为法拉利工程技术的标志，为历史上一些最快、最靓的跑车提供动力
焦阿基诺·科隆博于1950年回到阿尔法·罗密欧，由奥雷利奥·兰普雷迪（Aurelio Lampredi）接任技术总监。他设计的V12发动机容量更大，助力法拉利赢得第一个F1冠军（1951年英国大奖赛）和法拉利车队的前两次世界跑车锦标赛冠军（1953年和1954年），并运用到优雅的GT车型，包括1956年的410 Superamerica。
随后新款的V12发动机在1956年和1957年再次为法拉利摘下世界跑车冠军头衔。由工程师维托里奥·贾诺（Vittorio Jano）设计，是1930年代战绩显赫的阿尔法·罗密欧赛车的幕后功臣，他也是恩佐·法拉利的挚友。
随后，法拉利下一款伟大的12缸发动机并不是V角布局。而是一款水平对置12缸发动机。由新的技术总监毛罗·福吉里（Mauro Forghieri）设计，它为法拉利在70年代成功的F1赛车提供动力，包括尼基·劳达驾驶的世界冠军赛车。传奇的365 GT4 Berlinetta Boxer和Testarossa使用的是一款公路版的水平V12发动机，具有出色性能。
新款 Purosangue 采用 6.5 升自然吸气 V12 发动机，可产生 725cv 和 716Nm 的扭矩，使汽车的时速升至 193mph
1989年F1赛季出现了新款的3.5升V12发动机，并赢得了第一场比赛。法拉利F50超跑使用的4.7升的V12版本。1995年，新的F1赛事规则将容量减少到3.0升。这是法拉利最后一辆搭载V12发动机的F1赛车。
对于公路跑车而言，F116/F133系列取代了长寿的科隆博V12发动机，为456 GT、550 Maranello和612 Scaglietti提供动力。全新的F140 V12于2002年推出，在Enzo超级跑车上首次亮相。它是马拉内罗目前正在使用的V12发动机，以其最新的6.5升版本为812 Superfast/GTS、Daytona SP3和新型Purosangue提供动力。
这款发动机以其动力、流畅性、悦耳声浪和个性而闻名。与过去75年出现的每一台法拉利V12如出一辙。