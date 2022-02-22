The combination of a new car, the 312T, a new driver (Niki Lauda) and a new team manager would return Ferrari to the front of the grid. It would be the dominant team for the next three seasons, scoring a hat trick of constructors’ titles (1975, 1976 and 1977) and powering Lauda to three years of dominance and two world titles. But for his famous near-fatal crash at the Nürburgring, it would almost certainly have been a hat trick of drivers’ titles.
1975年赛季，尼基·劳达给法拉利带来 11 年来的第一个世界冠军
1975年的摩纳哥大奖赛是法拉利重振雄风的起点。这也可能是劳达为法拉利赢得的15场F1殊荣中最伟大的一场。
26岁的劳达在摩纳哥蜿蜒的街道上角逐，在第五轮锦标赛中取得了他五场胜利的第一场冠军。他以0.69秒的优势获得杆位。比赛当天下着大雨，大奖赛在险恶的条件下进行。劳达从一开始就领先。这是F1历史上事故最多的比赛之一，车辆在他身后撞毁。劳达威风凛凛地继续前行，表现出与其年龄不相符的速度与冷静。除了在赛道干燥后为换光面胎进站之外，他每一圈都领先。他在那场比赛上技压群芳，并在四个月后的意大利大奖赛上获得了1975年的冠军头衔。
在 F1 历史上事故最多的比赛之一之后安全越过摩纳哥终点线
劳达在1974赛季被恩佐·法拉利聘用，是当时马拉内罗大范围整改的一部分。经过战绩寥寥的几年，恩佐聘请了新车手和26岁的卢卡·迪·蒙特泽莫罗（Luca di Montezemolo）担任车队经理，他是菲亚特老板詹尼·阿涅利的门徒。
新车312T在1975年面世，这是由足智多谋的技术总监毛罗·福吉耶里（Mauro Forghieri）打造的最顶级一级方程式赛车之一。T代表Trasversale，也就是以其横向安装的变速箱命名，这是一种更紧凑的设计，大力改善了汽车的平衡性。其搭载的Flat-12发动机也是赛道上最强大的发动机。312T是彼时赛季最好的一级方程式赛车，劳达将其发挥的淋漓尽致。
如果说1975年摩纳哥大奖赛是劳达最重要的法拉利殊荣，那么他最伟大的出征，当然也是其最勇敢的一次却是一场没有胜出的比赛：1976年的意大利大奖赛。
劳达1976年的卫冕赛季开局不错。他赢得了前九场比赛中的五场，包括再次赢得了摩纳哥的赛事。然后是纽伯格林赛道的德国大奖赛和差点令其丧命的车祸。六周后，在意大利大奖赛上，他实现了F1历史上最伟大的复出。
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带着可怕的伤疤和可预期的恐惧，他后来写道：“在蒙扎，我因为恐惧而变得僵硬”，而且他身体状况不佳，但是劳达勇败其两位队友（其中一位是请来替代他的车手），并获得了第四名的佳绩。比赛结束后，当他摘下汗湿的套头帽时，它已经被鲜血浸透了。
他以一分之差，将当年的冠军头衔输给了对手和朋友詹姆斯·亨特（James Hunt）。
劳达的赛车生涯开始变得复杂。其富裕的维也纳家庭（讨厌他赛车）与他断绝关系，他靠借钱维持早期的职业生涯。经历了F1不成功的两年后，他在1974年赛季被恩佐·法拉利聘用，并迅速回报了这位老人的信任。
获得1977年的胜利之后，他离开了法拉利车队为迈凯轮出战，在1984年再次赢得冠军。他于1985年退休，创立了自己的航空公司，并在90年代以法拉利F1顾问的身份回归。
他于2019年逝世，享年70岁，他实至名归是一级方程式比赛和法拉利史上最伟大的车手之一。当然，也是最勇敢的车手。