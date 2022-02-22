劳达在1974赛季被恩佐·法拉利聘用，是当时马拉内罗大范围整改的一部分。经过战绩寥寥的几年，恩佐聘请了新车手和26岁的卢卡·迪·蒙特泽莫罗（Luca di Montezemolo）担任车队经理，他是菲亚特老板詹尼·阿涅利的门徒。

新车312T在1975年面世，这是由足智多谋的技术总监毛罗·福吉耶里（Mauro Forghieri）打造的最顶级一级方程式赛车之一。T代表Trasversale，也就是以其横向安装的变速箱命名，这是一种更紧凑的设计，大力改善了汽车的平衡性。其搭载的Flat-12发动机也是赛道上最强大的发动机。312T是彼时赛季最好的一级方程式赛车，劳达将其发挥的淋漓尽致。





如果说1975年摩纳哥大奖赛是劳达最重要的法拉利殊荣，那么他最伟大的出征，当然也是其最勇敢的一次却是一场没有胜出的比赛：1976年的意大利大奖赛。





劳达1976年的卫冕赛季开局不错。他赢得了前九场比赛中的五场，包括再次赢得了摩纳哥的赛事。然后是纽伯格林赛道的德国大奖赛和差点令其丧命的车祸。六周后，在意大利大奖赛上，他实现了F1历史上最伟大的复出。