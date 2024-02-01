在美丽的阿尔卑斯山脚下，为数不多的幸运儿在世界上最优秀驾驶教练数日的调教下，让卓绝的法拉利 Purosangue 在冬季最极端的条件下发挥其强大性能。
为期两天的驾驶课程在位于勃朗峰脚下的美丽意大利小镇库马约尔（Courmayeur）举办，让学员掌握在冰雪路面上驾驶所需的一切知识。
授课的顶级法拉利官方教练中有很多来自专业赛车和拉力赛领域，他们将驾驶四轮驱动法拉利 Purosangue，指导每位学员在库马约尔的皇家冰雪赛道上行驶，讲解在极端低抓地力情况下 控制汽车和反转向等要领。
法拉利形象大使车手 Toni Vilander 解释道：“冰上课程的奇妙之处在于，学员可以了解并感受到 Purosangue 在最具挑战性的条件下所能达到的极限。而冰面就是最恶劣的条件之一。”
尽管条件恶劣，但安全始终是课程的重点，学员们将享受到令人信心倍增的体验，这将使他们的驾驶速度更快、更安全。此外，在为期两天的课程中，Purosangue 的 10 款车型均根据路面的抓地力配备了钉胎和冬季轮胎，使学员能够获得更强的动力，并对操控 6.5 升 V12 发动机提供的 725 匹马力更得心应手。
该课程共有 24 名学员，分成四组（每组有两名教练），提供一对一的赛道指导时间，额外的课程还利用视频捕捉和眼动跟踪技术，对每位学员的身体准备、驾驶理论和驾驶技术进行详细分析。然后，教练利用这些数据向驾驶员展示如何发掘自己的优势、从错误中吸取教训并了解如何提高自己的整体表现。
在冰雪路面上驾驶也需要消耗一定的体力，学员们必须预测和控制在这种极端环境下可能出现的各种情况。为此，法拉利车队官方合作伙伴 MedEx 的专家们在现场帮助车手们做好每天活动的热身准备。此外，还提供运动训练课程、营养师和心理教练。
当然，艰苦的驾驶训练需要充足的休息和恢复体力，“On-Ice”课程让学员们在五星级皇家高尔夫大酒店（Grand Hotel Royal and Golf）享受了两晚的住宿、精美的晚餐和午餐，以及酒店健康中心的水疗护理。但重中之重还是驾驶体验。
Vilander 总结道：“这一课程能让每位驾驶员充分了解 Purosangue 的动态性能，让他们掌握在转弯时利用油门和转向完美平衡车辆的技巧。在为期两天的培训结束后，每位学员都能在最困难的情况下使用 Purosangue，并轻松自如地控制他们手中的 725cv 动力。这就是我们的目标。”