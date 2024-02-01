在美丽的阿尔卑斯山脚下，为数不多的幸运儿在世界上最优秀驾驶教练数日的调教下，让卓绝的法拉利 Purosangue 在冬季最极端的条件下发挥其强大性能。

为期两天的驾驶课程在位于勃朗峰脚下的美丽意大利小镇库马约尔（Courmayeur）举办，让学员掌握在冰雪路面上驾驶所需的一切知识。

