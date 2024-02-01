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冰上之舞

Corso Pilota 专属冰上驾驶课程为车手提供了独一无二的机会，让他们驾驶法拉利 Purosangue 磨练冬季驾驶技能
撰文: Luke Ponsford

在美丽的阿尔卑斯山脚下，为数不多的幸运儿在世界上最优秀驾驶教练数日的调教下，让卓绝的法拉利 Purosangue 在冬季最极端的条件下发挥其强大性能。

为期两天的驾驶课程在位于勃朗峰脚下的美丽意大利小镇库马约尔（Courmayeur）举办，让学员掌握在冰雪路面上驾驶所需的一切知识。

观看一月份在意大利阿尔卑斯山脉雪覆盖的山麓举办的激动人心的两日Corso Pilota On-Ice课程的精彩片段。

授课的顶级法拉利官方教练中有很多来自专业赛车和拉力赛领域，他们将驾驶四轮驱动法拉利 Purosangue，指导每位学员在库马约尔的皇家冰雪赛道上行驶，讲解在极端低抓地力情况下 控制汽车和反转向等要领。

法拉利形象大使车手 Toni Vilander 解释道：“冰上课程的奇妙之处在于，学员可以了解并感受到 Purosangue 在最具挑战性的条件下所能达到的极限。而冰面就是最恶劣的条件之一。”

从左到右的图片：在库尔马耶的皇家雪地与冰面赛道上，驾驶员们在一支高度资质的专业驾驶教练团队的密切关注陪同下，一支由10辆法拉利Purosangue组成的车队尽情飙驰在雪场。

尽管条件恶劣，但安全始终是课程的重点，学员们将享受到令人信心倍增的体验，这将使他们的驾驶速度更快、更安全。此外，在为期两天的课程中，Purosangue 的 10 款车型均根据路面的抓地力配备了钉胎和冬季轮胎，使学员能够获得更强的动力，并对操控 6.5 升 V12 发动机提供的 725 匹马力更得心应手。

该课程共有 24 名学员，分成四组（每组有两名教练），提供一对一的赛道指导时间，额外的课程还利用视频捕捉和眼动跟踪技术，对每位学员的身体准备、驾驶理论和驾驶技术进行详细分析。然后，教练利用这些数据向驾驶员展示如何发掘自己的优势、从错误中吸取教训并了解如何提高自己的整体表现。


从左到右的图片：驾驶有时对身体方面具有挑战性，所以该课程还为客人提供了在库尔马耶豪华五星级大酒店Royal and Golf 两晚住宿，以及精致美食。

在冰雪路面上驾驶也需要消耗一定的体力，学员们必须预测和控制在这种极端环境下可能出现的各种情况。为此，法拉利车队官方合作伙伴 MedEx 的专家们在现场帮助车手们做好每天活动的热身准备。此外，还提供运动训练课程、营养师和心理教练。

当然，艰苦的驾驶训练需要充足的休息和恢复体力，“On-Ice”课程让学员们在五星级皇家高尔夫大酒店（Grand Hotel Royal and Golf）享受了两晚的住宿、精美的晚餐和午餐，以及酒店健康中心的水疗护理。但重中之重还是驾驶体验。


该课程的最终目的是让每位驾驶员掌握在最恶劣条件下如何控制Purosangue 的动力技能。

Vilander 总结道：“这一课程能让每位驾驶员充分了解 Purosangue 的动态性能，让他们掌握在转弯时利用油门和转向完美平衡车辆的技巧。在为期两天的培训结束后，每位学员都能在最困难的情况下使用 Purosangue，并轻松自如地控制他们手中的 725cv 动力。这就是我们的目标。”