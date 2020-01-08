“虚拟挡风板”导流通道内是两个分支的栅栏。这两个栅栏给导流通道的中央通道和外部通道造成气压变化，从而减小了围绕在驾驶者的低速气流外围的流场波动。相对应的，这能减少气动噪声，消除围绕在驾驶者头部的横向气动力中的危险振荡带来的风险，从而提升整体舒适度。

