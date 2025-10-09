源自78载竞技传承，首款纯电法拉利耀然问世。专为纯粹性能、精准操控和澎湃驾驶激情而设。
前电动轴由法拉利内部自主研发，可输出210 千瓦功率，效率高达 93%，功率密度达到 3.23 千瓦/公斤。其断开系统可无缝切换至后轮驱动模式，实现效率最大化。
凭借精密的运动赛车设计、优化的几何结构和高性能材料，永磁电机将技术推向极限，实现了卓越扭矩和功率密度。
四个独立电机共享同一个先进构架，为每个车轮提供极其敏锐的响应和无缝的驾驶控制。
转子采用海尔贝克阵列结构，这是一项法拉利首次从F1引入跑车的创新技术，可最大化扭矩密度和减轻重量。
电机完全由法拉利内部自主研发，其设计过程融汇了先进材料和创新结构。
85%的电池模组集成在前后轴之间的地板内。其余的15%位于后座椅下方。
位于底盘内部，已提供最佳的侧撞保护。
电池可在制动时吸收高达0.5MW的功率。
保护电池免受来自下方的垂直冲击，同时确保电芯温度均衡。
电池性能
电池可吸收高达半兆瓦的功率，确保跑车在持续驰骋中性能不收热衰减的影响。
后轴衬套经过精心调校，以满足严格的NVH目标，同时保留法拉利底盘应有的过弯刚性。
滚珠丝杆的螺距增加了20%，让新车能够更好地吸收和控制垂直冲击。
新车配备了法拉利第二代主动式悬挂系统，进阶优化后提供运动跑车的舒适度和操控精确度。