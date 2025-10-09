Ferrari logo
    ELETTRICA

    源自78载竞技传承，首款纯电法拉利耀然问世。专为纯粹性能、精准操控和澎湃驾驶激情而设。

    精雕细琢，步步匠心
    层层叠进，创新结构跃然而出。

    纯粹 动力

    纯粹动力

    前电动轴由法拉利内部自主研发，可输出210 千瓦功率，效率高达 93%，功率密度达到 3.23 千瓦/公斤。其断开系统可无缝切换至后轮驱动模式，实现效率最大化。

    澎湃新动力

    凭借精密的运动赛车设计、优化的几何结构和高性能材料，永磁电机将技术推向极限，实现了卓越扭矩和功率密度。

    电机技术

    四个独立电机共享同一个先进构架，为每个车轮提供极其敏锐的响应和无缝的驾驶控制。

    源自F1的技术创新

    转子采用海尔贝克阵列结构，这是一项法拉利首次从F1引入跑车的创新技术，可最大化扭矩密度和减轻重量。

    技术规格

    电机完全由法拉利内部自主研发，其设计过程融汇了先进材料和创新结构。

    25.5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear
    Peak power
    105kW
    front
    Peak power
    精雕车架
    首款采用75%回收铝材打造的法拉利底盘。在设计的每个阶段，都秉承着对效率、可持续性和工程精密性的不懈追求。
    轻量
    轻量轻量

    极致轻量

    880V电池包全部在马拉内罗组装，能量密度接近195Wh/kg,兼具赛道级别的性能和低居中质量，已实现车身重量的最佳平衡。

    电池布局

    85%的电池模组集成在前后轴之间的地板内。其余的15%位于后座椅下方。

    电池外壳

    位于底盘内部，已提供最佳的侧撞保护。

    再生制动

    电池可在制动时吸收高达0.5MW的功率。

    冷却板

    保护电池免受来自下方的垂直冲击，同时确保电芯温度均衡。

    电池性能

    电池可吸收高达半兆瓦的功率，确保跑车在持续驰骋中性能不收热衰减的影响。

    先进的电池化学配方和进阶的热管理系统，确保长生命周期、高性能密度，以及在持续高负荷下的稳定性能表现。
    精妙平衡精妙平衡
    法拉利首款采用独立副架的后轴，采用车型系列中最大化单体空心铸件的强度与轻量化特性，不仅能确保车底盘刚性，还能同时降低NVH。
    后轴
    4.8o/93%
    工程巨作

    后轴衬套经过精心调校，以满足严格的NVH目标，同时保留法拉利底盘应有的过弯刚性。

    620千瓦
    最大功率输出
    平顺控制
    悬挂系统
    动态性能

    滚珠丝杆的螺距增加了20%，让新车能够更好地吸收和控制垂直冲击。

    舒适性

    新车配备了法拉利第二代主动式悬挂系统，进阶优化后提供运动跑车的舒适度和操控精确度。

    驾驶
    精确性
    驾驶精确性
    精巧工程和唯美设计的结晶，协同合作，动辄如一。
    前轴
    集成逆变器为两个前部电机供电，确保精确响应。
    电机
    四个独立电机提供瞬时扭矩和无与伦比的操控感。
    电池
    兼具高能量密度和优化重量分布的800 V电池组。.
    悬挂系统
    主动式悬挂系统融汇运动跑车的舒适性和赛道级别的敏锐操控性。
    后轴
    后电动轴集成双电机，实现无缝加速和精准控制。
    悬挂系统
    动力系统单元
    电池
    底盘
    技术规格
    专为激发澎湃运动激情的动力系统。史上首辆电动法拉利，驱动创新跃动力。
    2.5
    0-100公里/小时加速
    310公里/小时
    最高时速
    >1000cv
    in boost mode, Power
    530km
    range
    继续传承之旅。
    即将揭晓耀世惊喜，敬请期待。