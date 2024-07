法拉利Roma Spider荣膺2024年度红点奖最高荣誉

法拉利斩获2024年度红点奖最高荣誉

法拉利Roma Spider在“产品设计”类别中摘得桂冠,这款2+敞篷跑车采用中前置发动机布局,配备可折叠式软顶敞篷,尽显优雅风范

法拉利SF90 XX Stradale 与法拉利KC23亦斩获两项红点大奖

马拉内罗,2024年4月11日——在享有盛誉的德国红点奖评选中,跃马品牌旗下采用中置发动机布局的2+敞篷跑车法拉利Roma Spider脱颖而出,摘得“产品设计”类别红点奖最高荣誉(Red Dot: Best of the Best)。这款敞篷跑车配备了可折叠式软顶敞篷,彰显出无与伦比的优雅魅力。

值得一提的是,法拉利SF90 XX Stradale与法拉利KC23也荣获了红点大奖。法拉利SF90 XX Stradale是一款特别限量款车型,搭载了由一台V8双涡轮增压发动机和三台电动机组成的可外接充电式混合动力系统,最大输出功率高达1030 cv。而极具未来感的法拉利KC23是一台基于法拉利488 GT3 Evo 2020赛车底盘打造的One-Off车型,其独特的车身设计呈现出两种不同的气质:赛道驰骋时尽显动感活力,静态造型则展现纯粹美感。

红点奖是工业设计领域最为重要的奖项之一,旨在表彰全球范围内具有卓越创新能力的优秀设计师。今年恰逢这一奖项设立70周年,本年度的颁奖典礼将于2024年6月24日在德国埃森举行。