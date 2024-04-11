法拉利Roma Spider荣膺2024年度红点奖最高荣誉

在过去的10年里，法拉利共计斩获了29项红点大奖。自1955年该奖项设立以来，尚未有其他汽车制造商取得过如此瞩目的成绩。自2015年至今，评审团已将红点奖最高荣誉授予至少10台跃马车型。法拉利FXX-K、法拉利488 GTB、法拉利J50、法拉利Portofino、法拉利Monza SP1、法拉利SF90 Stradale、法拉利Daytona SP3、法拉利Purosangue和法拉利Vision Gran Turismo相继获奖后，法拉利Roma Spider凭借纯粹的造型设计，于今年再度问鼎红点奖最高荣誉。

在Flavio Manzoni的领导下，法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）立足于跃马品牌的深厚历史，不断打造出令人瞩目的非凡杰作，引领设计新潮流。在持续创新的过程中，法拉利设计中心始终恪守法拉利品牌基因，使造型设计与功能需求交融共生。此次荣获国际大奖，无疑再次印证了法拉利设计中心的出色实力。

法拉利Roma Spider

法拉利Roma Spider是一款由跃马品牌倾力打造的2+敞篷跑车，采用独具匠心的可折叠式软顶敞篷设计及中置发动机布局，尽显优雅风范。值得一提的是，这是跃马品牌在法拉利365 GTS4车型发布后，时隔54年再次将这种敞篷设计方案应用于中前置发动机布局的跃马车型。这款跑车拥有造型优雅的五层特制软顶敞篷，可提供诸多个性化定制配置，同时达到媲美可折叠式硬顶敞篷的隔音效果，在车速不超过60公里/小时的情况下仅需13.5秒即可轻松开启。此外，这款跑车还引入了融合于后排座椅靠背的专利认证挡风板系统，可确保出色的驾乘舒适性。法拉利Roma Spider集隽永优雅、驾驶激情、卓越性能与出色驾乘舒适性于一身，其搭载最大功率输出达620 cv的双涡轮增压V8发动机，匹配8速双离合变速箱，同时沿用了法拉利Roma车型的动态性能控制系统，拥有傲视同侪的重量功率比。