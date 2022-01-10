Brunsborg、Ziemian和Matera在亚斯码头赛道的第三场比赛后占据积分榜领先位置

在阿布扎比进行的法拉利亚太挑战赛完成了第三场，也是这个比赛周末的最后一场比赛，这站比赛是此次冬季系列赛的首站比赛，同时也对跃马家族其他系列赛的车手们开放参赛。现在车手们蓄势待发，准备前往迪拜继续下一站3场比赛。在此之前，他们确实带来了一场极具观赏性的大秀，每个组别的较量都相当激烈。

在倍耐力AM组别中，又是Formula Racing车队的Christian Brunsborg保持强势，他防住了SF Cote D’Azur Cannes–IB Fast车队车手Ange Barde的强势挑战，在一场无可指摘的比赛之后，Barde在这场比赛中收获第二。第三名之争则是Formula Racing车队Claus Zibrandtsen和Johhny Laursen的队友内战，Laursen早早取得领先，而Zibrandtsen则成功地缩小了差距，最终他在比赛的倒数第二圈，超过了自己的队友，抢占了领奖台的一席之地。

在壳牌组别中，以统治级表现三场比赛收获全胜的是Al Tayer Motors车队的Roman Ziemian，他在整个比赛周末都和FMK车队的Jay Park和Andrew Moon竞争激烈，但最终她也在第三场比赛中脱颖而出，赢得了胜利。而在两位韩国车手旷日持久的缠斗之中，这一次笑到最后的是Moon，控制力极好的驾驶帮助他防住了Park的强势反扑，后者则在比赛的第一圈中不幸打滑。

在壳牌AM组别中，来自Scuderia Rraha车队的Rene Matera保持出色态势，从杆位起步，一直领先，最终统治级的表现率先冲线，领先所有对手的优势近乎24秒。Blackbird Concessionaries车队的Kirk Baerwaldt赢得该组别的第二名，紧随其后的是Ferrari of Houston的车手Brett Jacobson，他在整个比赛周末之中稳步前进。

竞争愈演愈烈，挑战者也已浮出水面，为系列赛接下来再迎来激动人心的比赛周末奠定了基调。

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法拉利亚太挑战赛下一站的比赛将于2022年1月12日至14日在迪拜赛道进行。