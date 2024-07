今日,法拉利完成了新款轮胎的开发测试工作,这款轮胎是专为 2002 款法拉利 Enzo 车型量身打造,由跃马品牌携手倍耐力共同研发

法拉利已正式授权在售后服务中使用倍耐力轮胎为法拉利 F40 和法拉利 F50 提供的新款替换轮胎

此外,法拉利还在为法拉利 GTO 车型研发倍耐力专属轮胎,致力于为所有跃马超级跑车提供采用现代配方的轮胎

法拉利在菲奥拉诺赛道(Fiorano track)上成功完成了专为法拉利 Enzo 研发的全新倍耐力 P Zero Corsa System 轮胎的测试工作。新款轮胎在保留原版尺寸和扁平比的同时,融入了最先进的材质、配方和技术,使其在抓地力、性能和安全性方面均可媲美现代款轮胎。适配法拉利 Enzo 的 P Zero Corsa System轮胎提供 245/35 R19(前胎)和 345/35 R19(后胎)两种原始尺寸,并采用了两种不同的定向和非对称胎面花纹设计以减少水滑现象。

此外,法拉利已正式将倍耐力 Collezione 收藏系列中的 P Zero 与 P Zero Corsa System 轮胎用作法拉利 F40 与法拉利 F50 的替换轮胎。法拉利 F40 于 1987 年问世,是首款配备了自 1986 年诞生起便成为高性能领域的标杆产品——倍耐力 P Zero 轮胎的高性能跑车。如今,倍耐力重磅推出这款轮胎的升级版本,保留 245/40 R17(前胎)和 335/35 R17(后胎)原始尺寸,同时在设计上进行了细致优化,确保轮胎侧壁上的字母标识与原始轮胎一致。



1995 年的法拉利 F50 所配备的 Collezione 收藏系列 P Zero Corsa System 轮胎(前胎尺寸为245/35 R18,后胎尺寸为 335/30 R18),在菲奥拉诺赛道上经历了严苛的开发测试,以确保其能够完美承袭原始轮胎的卓越操控性能与驾驶体验。



目前,法拉利正在为 1984 年的法拉利 GTO 研发倍耐力专属轮胎。为纪念这款传奇车型问世 40 周年,法拉利将于 10 月 1 日至 4 日特别举办“跃马传承之旅(Legacy Tour)”。届时,跃马车主将驾驶他们的法拉利 GTO 跑车从风景如画的意大利多洛米蒂山(Italian Dolomites)启程,最终抵达位于马拉内罗的法拉利总部。倍耐力专门为法拉利 GTO 车型提供了 Cinturato P7 轮胎,这款轮胎的研发源于自 1974 年以来在世界拉力锦标赛(World Rally Championship)中积累的丰富经验,而自 1976 年起,这款轮胎开始广泛应用于量产跑车。这款专属 Cinturato P7 轮胎是首款采用低扁平比设计的现代款轮胎,带来更为出色的操控性能,在提供原始尺寸规格(前轮 225/50 R16,后轮 265/50 R16)的同时,更是将经典设计与现代材质及前沿结构技术完美结合。



法拉利已正式发布了四款传奇超级跑车的轮胎更换计划,再次兑现了对跃马车主的郑重承诺,确保为具有深厚历史底蕴的跃马跑车提供安心无虞的行驶保障。