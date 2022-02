I pacchetti per i soci di Passione Ferrari possono essere acquistati per il sabato o la domenica o per entrambe le giornate e sono validi per un proprietario più il suo accompagnatore.

I pacchetti comprendono:

- accesso per una Ferrari

- accesso al parcheggio

- paddock e area hospitality

- colazione

- open bar

- pranzo a buffet

- sessioni di briefing

- sessioni di guida in pista (2 il sabato, 3 la domenica)

- accesso alla Ferrari Service Clinic (solo su appuntamento) e attività aggiuntive.