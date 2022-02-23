Откройте сезон спортивных событий и получите уникальный опыт.

Все мероприятия, перечисленные в данном разделе, проводятся в Европе и доступны только предварительно связавшись с официальными европейскими концессионерами Ferrari.



Опыт вождения Ferrari на любой вкус — это идеальная комбинация адреналина, эмоций и абсолютной роскоши.



Passione Ferrari — это официальная программа гоночных мероприятий для владельцев Ferrari и эксклюзивная возможность насладиться ездой по самым красивым трекам за рулем вашего автомобиля Ferrari. Будьте готовы погрузиться в дружественную атмосферу гонок в течение двух дней свободных сеансов вождения.



Для владельцев 488 Challenge и 488 Challenge Evo, Passione Ferrari Club Challenge предлагает также эксклюзивный опыт вождения на гоночной трассе. Это не просто традиционная гонка: наша программа позволяет пилотам измерить и улучшить собственное лучшее время, концентрируясь на времени, необходимом для преодоления круга. Это опыт вождения на самых легендарных гоночных трассах Европы, под знаком чистого адреналина.



Незабываемые приключения в мире эксклюзива и роскоши: туры Ferrari Tour — это ряд эксклюзивных мероприятий, объединяющих любовь к свободе и острые ощущения на гоночной трассе и созданных, чтобы позволить любителям Ferrari насладиться уникальными моментами в самых прекрасных местах мира или дать волю спортивному духу на самых легендарных дорогах и трассах Европы.



Свяжитесь с вашим официальным концессионером Ferrari и присоединяйтесь к нашему сообществу: окунитесь в мир неповторимых эмоций.