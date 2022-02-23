    Откройте сезон спортивных событий и получите уникальный опыт.
    Все мероприятия, перечисленные в данном разделе, проводятся в Европе и доступны только предварительно связавшись с официальными европейскими концессионерами Ferrari.

    Опыт вождения Ferrari на любой вкус — это идеальная комбинация адреналина, эмоций и абсолютной роскоши.

    Passione Ferrari — это официальная программа гоночных мероприятий для владельцев Ferrari и эксклюзивная возможность насладиться ездой по самым красивым трекам за рулем вашего автомобиля Ferrari. Будьте готовы погрузиться в дружественную атмосферу гонок в течение двух дней свободных сеансов вождения.

    Для владельцев 488 Challenge и 488 Challenge Evo, Passione Ferrari Club Challenge предлагает также эксклюзивный опыт вождения на гоночной трассе. Это не просто традиционная гонка: наша программа позволяет пилотам измерить и улучшить собственное лучшее время, концентрируясь на времени, необходимом для преодоления круга. Это опыт вождения на самых легендарных гоночных трассах Европы, под знаком чистого адреналина.

    Незабываемые приключения в мире эксклюзива и роскоши: туры Ferrari Tour — это ряд эксклюзивных мероприятий, объединяющих любовь к свободе и острые ощущения на гоночной трассе и созданных, чтобы позволить любителям Ferrari насладиться уникальными моментами в самых прекрасных местах мира или дать волю спортивному духу на самых легендарных дорогах и трассах Европы.

    Свяжитесь с вашим официальным концессионером Ferrari и присоединяйтесь к нашему сообществу: окунитесь в мир неповторимых эмоций.
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    23-24 • Febbraio • 2022
    On Ice 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    25-26 • Febbraio • 2022
    On Ice 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    31 • Marzo • 2022
    Portimao 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    02-03 • Aprile • 2022
    Portimao 2022
    PASSIONE FERRARI
    08-10 • Aprile • 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    06-08 • Maggio • 2022
    Ferrari GT Tour
    FERRARI TOUR
    12 • Maggio • 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    14-15 • Maggio • 2022
    PASSIONE FERRARI
    27-29 • Maggio • 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    16 • Giugno • 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    18-19 • Giugno • 2022
    PASSIONE FERRARI
    17-19 • Giugno • 2022
    Ferrari Tour 2022
    FERRARI TOUR
    01-03 • Luglio • 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    21 • Luglio • 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    23-24 • Luglio • 2022
    PASSIONE FERRARI
    02-04 • Settembre • 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    15 • Settembre • 2022
    Silverstone 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    17-18 • Settembre • 2022
    Silverstone 2022
    PASSIONE FERRARI
    16-18 • Settembre • 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    30 Settembre – 02 Ottobre 2022
    GT Tour 2022
    FERRARI TOUR
    06 • Ottobre • 2022
    Mugello 2022
    PASSIONE FERRARI CLUB CHALLENGE
    08-09 • Ottobre • 2022
    Mugello 2022
    PASSIONE FERRARI
    Новое приложение MyFerrari было специально создано, чтобы предложить клиентам Ferrari функции и услуги, напрямую связанные с Маранелло.  Вы сможете получать самую свежую информацию о мероприятиях Ferrari и синхронизировать ваш личный календарь.
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    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Свяжитесь с вашим официальным концессионером Ferrari для получения более подробной информации и бронирования.

    НАЙДИТЕ ВАШЕГО КОНЦЕССИОНЕРА
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