Pronto a scendere la pista?

Passione Ferrari - il Programma Ufficiale di eventi in pista Ferrari, permette ai Ferraristi di provare l’emozione di guidare la propria auto su alcuni dei più importanti circuiti ufficiali europei e di entrare a far parte della community racing di Ferrari. Una serie di esaltanti eventi dedicati alla tua voglia di guida in pista sta per raggiungere un circuito vicino a te. Scoprili ora. Le attività presentate in questa sezione sono disponibili in Europa e accessibili contattando i Concessionari Ufficiali Ferrari europei.