Sei pronto per una nuova stagione?

L’edizione 2022 del Passione Ferrari Club Challenge sta per iniziare! Preparati a godere di un’esperienza esclusiva per i soci, studiata per sfidare te stesso e gli altri piloti: Pura adrenalina assicurata guidando la tua Ferrari 488 Challenge e 488 Challenge Evo su alcuni dei circuiti più leggendari di tutta Europa. Più che una competizione tradizionale, Passione Ferrari Club Challenge si concentra sui tempi sul giro, permettendo ai piloti di misurare e battere il proprio miglior tempo personale. Sei appuntamenti su sei circuiti diversi con istruttori professionisti e tecnici che aiuteranno i partecipanti a esaminare i dati in pista e migliorare le proprie prestazioni attraverso l’analisi telemetrica. Diventare un pilota professionista non avrà più nessun segreto per te. Tu e la tua Ferrari 488 Challenge sarete pronti a conquistare la pista.



Le attività presentate in questa sezione sono disponibili in Europa e accessibili contattando i Concessionari Ufficiali Ferrari europei.