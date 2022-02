Entra in un mondo di esperienze superlative. I Ferrari Tour sono una serie di eventi di guida esclusivi, che combinano la libertà della strada e l'adrenalina della pista, creati per permettere ai Ferraristi di condividere momenti unici in luoghi meravigliosi. Scopri i nostri GT Tour per avventure memorabili lungo alcune delle strade più belle d’Europa in un mondo di esclusività e lusso, o gli Sport Tour, per scatenare il tuo spirito di competizione su alcune delle strade e circuiti più iconici d’Europa.



Le attività presentate in questa sezione sono disponibili in Europa e accessibili contattando i Concessionari Ufficiali Ferrari europei.