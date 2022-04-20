Эмоции на Амальфитанском побережье с Ferrari Tour

Ferrari Tours - эксклюзивные мероприятия для любителей незабываемых приключений на трассе и на шоссе, в мире эксклюзивности и роскоши, вновь стартуют в 2022 году из жемчужины южной Италии, Амальфитанского побережья.

Три дня, в течение которых 46 участников, прибывших со всей Европы, смогли открыть для себя подлинное гостеприимство, незабываемую гастрономию и захватывающие дух пейзажи самого престижного региона Кампании, и все это на борту своих Ferrari.

Ферраристы также приняли участие в ряде мероприятий, как, например, знакомстве с традиционным продуктом Четары «colatura di alici» (анчоусами в соусе), или эксклюзивном уроке кулинарии, который провел популярный шеф-повар Антонио Меллино.

И это только начало: в календаре Ferrari Tour следующая остановка запланирована в Норвегии с 6 по 8 мая.

Узнайте подробности о мероприятиях и свяжитесь с официальным дилером Ferrari, чтобы присоединиться к сообществу Ferrari и насладиться этим и другими захватывающими впечатлениями за рулем своего Ferrari.