スーパーカーのための特別なタイヤ

文:ジョアン・マーシャル / 動画:ケビン・ドーソン



ピレリの有名な1994年のブランドキャンペーンのスローガンは、「Power is nothing without control(コントロールを伴わないパワーは、意味を成さない)」というものでした。5つの単語で構成されるこの言葉は、高性能車には高性能タイヤを装着する必要があるというメッセージがうまくまとめられています。マラネッロのフラッグシップスーパーカーについて話すときに、こうした要件はさらに重要さを増します。当時のスーパーカーは、技術の進歩やクラスをリードするシャシーダイナミクスの観点から、最大限の成果を上げていました。こうしたことから、フェラーリとピレリは共同で、このフェラーリブランドの最も伝説的なスーパーカー GTO、F40、F50、Enzo の4車種の交換用タイヤを開発しました。