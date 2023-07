マラケシュ・エクスプレス

しかし、今回のカヴァルケードで最も印象的だったのは3日目でしょう。各車両を待ち受けていたのは4 時間ものロング・ドライブ。目指したのは230 km離れたところにあるアガファイ砂漠でした。アガファイ砂漠ではラクダに乗った遊牧民たちが、起伏のある砂丘を縦横無尽に移動していました。





ベース地点に戻ると、車両はマラケシュの歴史ある町「メディナ」をパレードしたほか、ジャマ・エル・フナにおいて展示披露されました。このイベントを際立たせたのは、マラケシュの美しいバヒア宮殿で行われた豪華なガラ・ディナーとチャリティー・オークションです。モザイクと芸術作品が豊富にあるこの宮殿は、19世紀に建てられたものです。





競売人のハンマーが鳴り響くなか、フェラーリのオーナーらはブランドの記念品や特別な体験を手に入れました。ここで落札されたのは、マラネッロにあるスクーデリア・フェラーリ本社において2023年のF1グランプリをリモート・ガレージからライブ観戦する機会や、フィオラーノでのピロタ・クラシケなどです。オークションの収益は、就学前教育を支援する非営利団体FMPS(The Moroccan Foundation for the Promotion of PreSchool Education:モロッコ就学前教育促進財団)に寄付される予定です。





今回もカヴァルケード・インターナショナルは、スリルに満ちたフェラーリの走り、そして、きわめて美しい国へグループで旅をする文化とそれが生み出す友情、これらを独自のスタイルで結びつけるものとなりました。