SF90 Spider: オープンエアを楽しめるスーパーカー

跳ね馬初のプロダクション・プラグイン・ハイブリッド・スパイダーであるSF90 Spiderは、フェラーリのラインアップはもとより、スポーツカーの世界全体に、パフォーマンスと革新技術の新たなベンチマークを打ち立てます。この新しいコンバーチブルは、SF90 Stradaleと同じ、究極のスーパーカー仕様と記録破りのパフォーマンスを備えるだけでなく、フェラーリ独自のリトラクタブル・ハードトップ構造の最新バージョンによって、走りの楽しさと汎用性が上乗せされています。そのため、フェラーリが誇るテクノロジーの頂点を求め、オープンカーのスリルと汎用性も望むオーナーにとって、SF90 Spiderは理想的なモデルです。