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想像をはるかに超えて

Ferrari Sf90 Spider - An Open-air supercar

SF90 Spider: オープンエアを楽しめるスーパーカー

跳ね馬初のプロダクション・プラグイン・ハイブリッド・スパイダーであるSF90 Spiderは、フェラーリのラインアップはもとより、スポーツカーの世界全体に、パフォーマンスと革新技術の新たなベンチマークを打ち立てます。この新しいコンバーチブルは、SF90 Stradaleと同じ、究極のスーパーカー仕様と記録破りのパフォーマンスを備えるだけでなく、フェラーリ独自のリトラクタブル・ハードトップ構造の最新バージョンによって、走りの楽しさと汎用性が上乗せされています。そのため、フェラーリが誇るテクノロジーの頂点を求め、オープンカーのスリルと汎用性も望むオーナーにとって、SF90 Spiderは理想的なモデルです。
    • Base Pack
    • CO2排出量: 149 g/km
    • 燃料消費量: 6,1 l/100 km
    • 電気エネルギー消費量: 136 Wh/km
    • Fiorano
    • 162 g/km
    • 6,4 l/100 km
    • 123 Wh/km
    • V8
      エンジン
    • 2.5
      0-100 km/h
    • 162 kW
      eDrive パワー
    • 1000 cv
      最高出力 @ 7500 rpm
    SF90 Spiderのプラグイン・ハイブリッド・アーキテクチャーでは、内燃エンジンと3基の電気モーターが組み合わされています。フロントに搭載する2基のモーターは、RAC-e（コーナリング・アングル・レギュレーター、エレクトリック）システムを備え、リアに搭載するモーターは、跳ね馬のF1マシンで開発され、そこから名付けられたMGUK（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック）。内燃エンジンと電気モーターは最大で合計1,000 cvの出力を発生します。したがってSF90 Spiderは、カテゴリー内のトップであり、マラネッロのラインアップの中でも頂点に位置します。
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      フェラーリとして初めて、標準仕様車と、スポーツ指向仕様車のふたつのバージョンをご用意し、お客様は、どちらかのバージョンをお選びいただけます。

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